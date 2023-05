特朗普被裁定性侵及誹謗女作家 須賠償500萬美元

美國專欄作家卡羅爾(E. Jean Carroll)控告前總統特朗普(Donald Trump)性侵及誹謗的民事訴訟案,陪審員周二(5月9日)判特朗普需要負責,對卡羅爾支付500萬美元賠償。特朗普將提出上訴。 只要案件處於上訴階段,特朗普就毋須支付賠償。特朗普在判決後於Truth Social上發帖稱,這一判決是「徹頭徹尾的恥辱」,是「有史以來最大政治迫害的延續」,又稱「我完全不知道這個女人是誰」。



現年79歲的卡羅爾在聆訊期間作證說,現年76歲的特朗普1996年在曼哈頓的伯格多夫-古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試身室強姦她。特朗普2022年10月在Truth Social 平台稱,其指控是「徹頭徹尾的騙局」及「謊言」,卡羅爾稱自己聲譽因而受損。

卡羅爾在案中要求特朗普對與強姦指控有關的毆打進行賠償,並收回誹謗言論。曼哈頓聯邦法院由6男3女組成陪審團周二在磋商近3小時後裁定,特朗普須就卡羅爾有關毆打的民事索賠支付200萬美元,並為誹謗支付300萬美元。

Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump attends a campaign event in Manchester, New Hampshire, U.S., April 27, 2023. (REUTERS)