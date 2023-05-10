韓正結束訪問葡萄牙　稱中歐關係應以合作共贏為主流基調

中國國家副主席韓正5月7日至9日訪問葡萄牙，中國外交部10日指，韓正在里斯本（Lisbon）分別會見葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）和總理科斯塔（Antonio Costa）。他表示中葡、中歐關係應以合作共贏為主流基調。雙方還就烏克蘭危機交換意見。



中國外交部指，韓正會見德索薩時表示在兩國元首把舵定向下，中葡關係始終保持健康穩定發展，今年初以來，中國經濟社會全面恢復常態化運行，經濟發展回升向好，為包括葡萄牙在內各國提供更大合作機遇創造了條件。

他指中國堅持同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係，致力於擴大同各國利益的匯合點，中葡、中歐關係應以合作共贏為主流基調，中方願與葡方和歐方加深互利合作，服務各自經濟發展，為世界經濟穩定復蘇做出積極貢獻。

中方指，德索薩表示葡方始終致力於打造友好互信、積極合作的葡中關係，拒絕用簡單的眼光看待葡中、歐中關係，願進一步加強葡中高層交往，加深雙方在貿易、科技、人文等領域的重要合作，繼續積極推動歐中開展建設性的合作。

會見科斯塔時，韓正指中方高度重視中葡傳統友誼，始終從戰略高度和全局角度推動和發展中葡全面戰略夥伴關係，他指葡萄牙是中國企業進入歐洲市場的極佳窗口，兩國企業緊密配合，取得重要成果，體現了雙方互利合作的高水平。

他又指中方鼓勵中國企業赴葡投資，歡迎包括葡企業在內的各國企業到中國投資發展，期待同葡政府和各界廣泛交流，推動全面恢復面對面交往，促進各部門交流對話機制盡快重啟，推動兩國經貿投資等各領域務實合作創造更多成果。

科斯塔表示葡中關係源遠流長，雙方順利實現澳門政權平穩移交，堅定履行政治承諾，為國際社會樹立了良好示範，葡方堅持一個中國政策，支持「一國兩制」在澳門實踐，葡中通過澳門平台搭建起良好夥伴關係，希望雙方共同努力，賦予中國—葡語國家經貿合作論壇（澳門）更大活力，推動更多務實合作，更好促進葡中互利合作，拓展同非洲國家的三方合作。

雙方還就烏克蘭危機等交換了意見，韓正強調中方勸和促談的立場，表示將繼續同國際社會一道，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性的作用。