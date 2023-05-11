中國駐日本大使：絕不能讓中日關係成為外部干擾犧牲品

中國駐日本大使吳江浩5月9日在東京舉行到任招待會。他稱中國和日本對於外部因素的消極干擾，要守住初心，堅持自主，絕不能讓中日關係成為犧牲品。



吳江浩表示，中日應增進互信、管控風險、加深合作、重振友好。

他指中日關係形勢之複雜前所未有，當前兩國關係遭受外部因素的突出干擾，出現不少未曾有過的新問題、新風險、新挑戰。他說雙方要以高度的危機感和責任感，努力維護和發展好兩國關係，既要確保不偏航、不停滯、不倒退，更要迎難而上，推動構建契合新時代要求的中日關係。

他稱人們所處的世界、中日兩國以及中日關係都在發生深刻變化，今天的世界面臨一系列重大風險挑戰，人類社會再次站在何去何從的十字路口。他說這既給中日關係帶來巨大考驗，要求雙方把握好兩國關係的正確方向，也呼喚中日兩國承擔起應盡責任，為世界的和平、穩定與發展貢獻更多的正能量。

吳江浩指，他到任一個多月來密集拜訪日本各界人士，他們的共識是無論遇到多大困難，中日關係的重要性沒有變，中日和平友好合作的大方向不能變，打開中日關係僵局的努力不能停，這帶給他信心和勇氣。他說新形勢下，中方願同日方一道，為改善和發展中日關係做出紮紮實實的努力。