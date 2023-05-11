土耳其大選︱年輕選民成變天關鍵　專家：他們支持埃爾多安對手

土耳其大選5月14日舉行，包括總統選舉以及大國民議會選舉。德媒9日稱，民調顯示，只有少數土耳其年輕選民打算投票予執政正義與發展黨（AKP）。美媒7日則引述專家稱，爭取連任的總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在年輕人中的支持度落後於對手。這意味着年輕選民有可能是土耳其會否變天的關鍵。



德國《明鏡》周刊（Der Spiegel）9日稱，土耳其18至25歲選民佔選民總人數的約12%，但一項民調顯示，當中只有18%人打算投票予埃爾多安領導的正義與發展黨。

美國新聞網站Al-Monitor於7日稱，土耳其民調機構Turkiye Raporu最近的調查顯示，89%年輕選民計劃到票站投票。

報道指，經濟學家兼Turkiye Raporu的民調專家塞爾丘基（Can Selcuki）表示，到目前為止，最多年輕選民打算投票給反對派共和人民黨（CHP）領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu），排第二位的是埃爾多安，排第三位的是國土黨（Homeland Party，暫譯）領袖因傑（Muharrem İnce）。