胰臟癌治癒曙光？mRNA疫苗新研究　成功阻癌症復發

胰臟癌是最致命的癌症之一，原因除了初期難以發現外，即使成功發現治療亦相當困難，十分容易復發。但BioNTech公司利用在新冠疫苗開發中的mRNA疫苗知識，似乎成功找到了治癒方法。研究刊登在最新一期的《自然》期刊中。



新冠復必泰疫苗的研發公司，BioNTech為16名病人作臨床實驗。這16名胰臟癌病人接受腫瘤移除手術後，讓研究人員把腫瘤帶回去分析。研究人員對比病人自身正常細胞的基因排序，找出變異的地方並制成mRNA疫苗，再為這16名病人注射。

疫苗在其中8人體內成功引起免疫反應，出現針對癌細胞的抗體，手術後18個月8人未見癌症復發。一般胰臟癌都會在手術後13個月內復發，胰臟癌是非常難纏的癌症，即使手術亦難以徹底清除癌細胞。

且令人雀躍的是，其中一名患者手術時已出現癌細胞轉移肝臟的跡象，疫苗生效後肝臟的癌細胞竟一拼消失不見。

BioNTech的疫苗原理，是找出腫瘤與正常細胞不同的地方，制成疫苗。有如新冠疫苗一樣「訓練」人體免疫細胞對付變異細胞，加強免疫細胞協助清除癌細胞的能力。

由於每個人的癌細胞變異均有不同，因此疫苗因人而異需要訂制。但mRNA技術就是可輕易調整「訓練內容」，降低成本。而且經歷新冠一役，技術已得到瞬速發展。

儘管臨床實驗的規模細小，但有專家指結果十分值得鼓舞。過去mRNA疫苗被認為可以進一步應用到各個醫療，包括癌症領域。協助參與研究，生物科技公司基因泰克（Genentech）癌症免疫學研究主任梅爾曼（Ira Mellman）表示，這為治療癌症開闢了新道路：「過去我們經歷了30年的失敗，現在是一個好開始。」