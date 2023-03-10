科學家：食品過度加工　患癌風險增加

科學家們發現，用等量的最低限度加工食品和飲料取代加工和高度加工食品和飲料，可能會降低各種癌症的風險。



國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）及其合作夥伴的多名科學家聯合發表的一篇文章表明，用等量的最低限度加工食品替代10%的加工食品與整體癌症風險降低存在相關性，特別是頭頸癌、食道鱗狀細胞癌、結腸癌、直腸癌、肝細胞癌和絕經後乳腺癌。若是用以替代10%的高度加工食品，與降低頭頸癌、結腸癌和肝細胞癌的風險也存在相關性。

聯合國新聞中心星期三（3月8日）的報導引述文章的第一作者、國際癌症研究機構的科學家克利曼（Nathalie Kliemann）說：「正如之前研究所發現的，這些結果進一步支持了食用加工食品和高度加工食品可能與較高的癌症風險有關的觀點。更重要的是，雖然還需要進一步的研究來更好地了解實現飲食轉變的最佳方式，但這項研究提供了進一步的證據，表明用等量的最低限度加工食品取代加工和高度加工食品可能是公共衛生機構預防癌症戰略的重要目標。」

過去數十年間，飲食模式已經從食用富含新鮮和最低限度加工食品轉變為食用高度加工食品，飲食特點是能量密度更高、存在食品添加劑和反式脂肪等加工污染物、營養價值更低。這類加速的飲食變化與全球出現的與飲食相關的非傳染性疾病有關聯。

國際癌症研究機構營養與代謝處的科學家海布雷赫特（Inge Huybrechts）說：「長期以來，人們一直懷疑食品加工與癌症發展有關聯。不過，大規模流行病學研究的數據很少。這些結果為食品加工在癌症發展中的潛在作用提供了重要的新證據，有助於制定公共衛生營養政策。」

這篇文章於3月7日發表在期刊《柳葉刀：行星健康》（The Lancet Planetary Health）上，以歐洲癌症與營養前瞻性調查群組為研究依據，由英國癌症研究中心和世界癌症研究基金會資助。

本文獲《聯合早報》授權轉載

