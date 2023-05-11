中美突公布王毅沙利文一連兩天維也納會晤　討論中美及俄烏等議題

美國白宮5月11日公布，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10日至11日在奧地利維也納會見了中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。中國官媒新華社同日稍後也報道了這次會晤。



路透社引述白宮指，兩人討論俄烏戰爭、兩岸（cross-Strait）及其他議題，雙方同意維持這一重要的戰略溝通渠道。

根據白宮網站聲明，兩方就美中雙邊關係的關鍵議題、全球和地區安全問題、俄烏戰爭、兩岸問題等有坦誠、實質和建設性的討論，又指這次會議是保持開放的溝通渠道和負責任地管理競爭的持續努力的一部份。雙方同意在美國總統拜登和中國國家主席習近平2022年11月在印尼峇厘島的接觸基礎上，保持這重要的戰略溝通渠道，以推進這些目標。

新華社同日稍後報道，5月10日至11日，王毅同沙利文在奧地利維也納舉行會晤，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。

報道指王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場，雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見，雙方同意繼續用好這一戰略性的溝通渠道。