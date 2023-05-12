香格里拉對話6月新加坡舉行　美國防長盼晤李尚福

美國國防長奧斯汀（Lloyd Austin ）表示，他希望能在6月2日至4日在新加坡舉行的「香格里拉對話」 （簡稱香會）期間，與中國防長李尚福會面。



奧斯汀周四（11日）出席國會聽證會時稱：「中國現在有一名新防長。我曾與他聯繫，給他發過一封信，還提出過舉行會談。我會繼續這樣做。我認為這極為重要。」奧斯汀認為，美國及中國屬軍事力量雄厚的國家，必須擁有處理潛在危機的能力，雙方有不時討論問題的需要，也很需要能夠拿起電話就直接與高層官員對話。

圖為2023年4月18日，中國國防部長李尚福與俄羅斯國防部長紹伊古在莫斯科會面。（Reuters）

奧斯汀表示，他期待能在新加坡香格里拉對話期間與李尚福會面。他說：「如果有這樣的機會，我會尋求與他接觸。我相信我們需要敞開這扇門，繼續相互接觸。」

不過有英媒早前曾援引消息人士報道稱，只要美國繼續制裁中國防長，奧斯汀與李尚福6月在新加坡會面的可能性就微乎其微。

在2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對當時任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器工作的李尚福實施制裁。李尚福也是史上首位被美國制裁的解放軍上將。

香格里拉對話會正式名稱為亞洲安全峰會，由英國國際戰略研究所發起，因每年在新加坡的香格里拉酒店舉行而得名。