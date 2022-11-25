中美防長交鋒台海問題　鬥而不破之下的最大懸念

中美防長魏鳳和與奧斯汀（Lloyd Austin）11月22日在柬埔寨出席第9屆東盟防長擴大會議時舉行會談，這是兩人繼6月在新加坡「香格里拉對話」後的今（2022）年第二度會談。更為重要的意義在於，佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西或波洛西）8月訪台後，中方宣佈取消安排中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議等軍事溝通管道反制後，中美軍方高層再次恢復溝通和接觸。



由中美雙方釋出的通稿來看，魏鳳和與奧斯汀的會談，可說是11月14日習拜會在軍事領域的延長線。雙方再次確認了兩國領導人劃下的紅線與底線，一些看法認為大背景仍處於中美關係趨緩之下的烘襯。而台灣問題成為兩人交鋒的最大議題，英媒路透社（Reuters）指90分鐘的會談期間，雙方「長時間」談論台灣問題。

中美兩國防長根據各自國家利益的立場，分別拋出了關於「台海和平穩定」的表述。魏鳳和重申了習近平對拜登（Joe Biden）的表態，即台灣問題「是中美關係第一條不可逾越的紅線」。就會後國防部發言人譚克非的轉述，看得出來中方極為在意美方是否能夠落實兩國元首的重要共識，「基本前提是美方必須說到做到，信守承諾」。

11月22日，正在柬埔寨出席第9屆東盟防長擴大會議的中國國務委員兼國防部長魏鳳和（前排右二）應約與美國國防部長奧斯汀（前排左二）舉行會談。（新華社）

而奧斯汀基本也再度申明了拜登向習近平表示過的台海立場，一方面對解放軍飛機在印太地區的行動提出關切，另一方面強調台海和平穩定的重要性，以及美方反對單方面改變現狀，並呼籲北京不要對台灣採取進一步破壞穩定的行動。

事實上，在中美進入戰略競爭深水區之後，「台海和平穩定」一直是雙方在口頭表述上的「交集」。但經由習拜兩人首度會晤，以及中美防長的面對面對話，都能看出雙方背後的出發點與在意點都不同，形成了表面上看似交鋒，實則各自表述乃至於各說各話的實際情況。

中國方面，習近平日前對「台海和平穩定」有了其清楚的界定：「『台獨』同台海和平穩定水火不容」。魏鳳和所言「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉」，同樣是在美方面前再度加粗了「反台獨」之於台海和平穩定的重要性。

11月14日，習近平（左）與拜登（右）在印尼峇里島會面，習近平當面向拜登強調「『台獨』同台海和平穩定水火不容」。（AP）

美國方面，則固守過往強調的「三段論」：既要台海和平穩定，又要反對單方面改變現狀，也要北京勿破壞穩定。矛盾的三段論述之間，其實突顯了華府劍指中國的用意，即要求北京不要在台灣問題上輕舉妄動，更像是一種不輕言認輸的虛張聲勢。

至於台灣方面，話語權和能動性幾乎萎縮到看不到。蔡英文政府每每僅能透過新聞稿感謝美國「維護台海和平穩定」，而蔡英文在今年雙十講話過後，也將「和平穩定」作為其對陸基調之一，稱「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」。但她有意營造出來對陸「遞橄欖枝」的形象，又與民進黨鼓動「抗中保台」的實質做法相悖，令外界看破手腳，其所謂「和平穩定」之說，實際上仍是亦步亦趨緊跟於美國「台灣牌」的戰略需求。

因此，中美在台灣問題上維持「鬥而不破」的局面，事實上將表面張力愈繃愈緊，或者說水面下的依舊是暗潮洶湧。包括近期英媒《經濟學人》（The Economist）雜誌的「2023年趨勢特輯」，反映了台灣距離戰爭不遠，仍是西方主流媒體關注的焦點；又如台媒《商業周刊》在桃園機場直擊大批台積電工程師攜家帶眷，準備搭機赴美，「台積電」或將成為「美積電」；還如11月中旬有消息傳出，中美軍機出動逾400架次，連續三天在台灣東部太平洋海域較勁。更別說美國共和黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）或將訪台，以及《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）在美國國會磨刀霍霍。種種跡象都在在說明，台海緊張的局勢終究「樹欲靜而風不止」。

中國防長魏鳳和（圖）與美國防長奧斯汀今年6月在新加坡香格里拉對話期間舉行雙邊會談。會後，國防部發言人吳謙轉述稱，魏鳳和在會晤中強調，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰」。（AP）

中美兩強在台灣問題上誰是拿着釣竿的釣魚人，誰又是池裏被設為目標的魚，這個問題放在各自的政治語境中，或許可能得到兩種截然不同的答案。但其中唯一可以指出的事實是，台海問題的衝擊面只會愈來愈大。在國際上，俄烏衝突的發展態勢，勢必牽動着中美對於台海衝突的研判和準備；在中國內部，統一台灣早已是中共最高層屢次官宣的必然任務；在美國內部，兩黨權力格局的變化，以及反華民粹勢力的抬頭，成為了擺在拜登政府眼前的一大不確定性；當然，在台灣內部，九合一大選後帶來的變化，以及即將邁入2024年總統大選熱季，更是令兩岸局勢平添諸多變數。

此前中美關係快速滑坡，台灣問題乃主因之一。如今中美沿着「台海和平穩定」尋找「安全網」或「護欄」，從習拜會晤到兩軍首長會談，如此形式有總比沒有好，首重避免美方對華的戰略誤判。然而台海危機潛藏之處，莫過於其中存在的高度複雜性，倘若美台政客在選舉利益的誘惑下為所欲為，又或者偶然的事件致令張力破裂、擦槍走火，衝突一觸即發的後果必將極為嚴重。台海問題作為中美和緩背後的最大懸念，沒有人能夠低估於此。