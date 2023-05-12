俄羅斯冀進一步發展與中國天然氣合作　歡迎俄中北方海路互利共贏

俄羅斯能源部長舒利吉諾夫（Nikolai Shulginov）5月11日表示，經遠東線路向中國供應天然氣的協議是俄中在天然氣合作上的重要一步，並希望合作能進一步發展。



根據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯政府11日討論關於擴大與中國的能源合作問題，包括討論批准俄中間於2023年在莫斯科和在北京簽署、關於經遠東線路向中國供應天然氣的合作協議的問題。

能源部11日在Telegram發布舒利吉諾夫講話的影片。舒利吉諾夫稱，中國多年來都是俄羅斯最大的戰略合作夥伴，包括在能源領域的合作。

舒利吉諾夫說：「在天然氣領域上，我們與中國的合作取得重大的成果，包括西伯利亞力量項目，希望進一步發展合作關係。」

俄外交部：歡迎俄中在北方海路上合作

俄羅斯外交部無任所大使、北極理事會高級官員委員會主席科爾丘諾夫（Nikolay Korchunov）也就中俄合作表示，俄羅斯歡迎中國在北方海路上進行合作，這將是一次互利共贏的合作。

科爾丘諾夫在新聞發布會上說：「中國對兩面下注感興趣。我們贊同這一點，歡迎中國與我們進行合作，我們理解中國的立場。在此方面上的合作有兩面性，能帶來互利共贏，包括在北方海路上的合作。」