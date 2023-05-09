秦剛批評歐美炒作中俄結盟　是「以小人之心度君子之腹」

中國國務委員兼外交部長秦剛表示，個別國家熱衷於炒作「中俄結盟」，是「以小人之心度君子之腹」，屬於典型的冷戰思維。



秦剛接受沙特《中東報》書面採訪時，表示長期以來，中俄關係之所以能夠經受住國際風雲考驗，關鍵在於找到了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，這條道路堅持不結盟、不對抗、不針對協力廠商，致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，完全超越了零和博弈、陣營對壘的舊思維舊模式，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何協力廠商的干擾和挑撥，代表著時代進步和歷史發展的正確方向。

秦剛稱，個別國家總是熱衷於炒作「中俄結盟」，反映了他們世界觀的過時和貧乏，只看到單極世界中的結盟對抗，看不到多極世界裡的合作共贏。

他說，烏克蘭危機全面升級一年多來，至今依然形勢複雜嚴峻，令人深感痛惜。現實再次證明，衝突戰爭沒有贏家，制裁打壓、火上澆油只會導致衝突螺旋升級。

秦剛稱，中國不是烏克蘭危機製造者，也不是衝突當事方，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方沒有隔岸觀火，更沒有遞刀拱火，而是始終站在和平的一邊，站在正義的一邊，為和談發聲，為止戰盡力，致力於危機的政治解決。

他說，令人感到遺憾的是，個別國家為了自身地緣政治私利，不願看到戰火儘快平息，炮製各種謠言謬論抹黑攻擊中國，還對中國企業實施無理制裁，甚至藉口烏克蘭問題加緊向台灣出售武器，干涉中國內政。

秦剛表示，他相信世界各國人民的眼睛是雪亮的，誰是誰非，自有公論。中方將繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。同時，中方堅決反對美國的霸權霸道行徑，堅定維護自身的正當權益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

