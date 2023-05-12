美國移民禁令即將屆滿　大批移民守候美墨邊境蓄勢待發

美國在新冠疫情期間實施的《美國法典》第42卷（Title 42）移民限制令，將在當地5月11日晚11時59分結束，大量移民趕在午夜到來前聚集在美墨邊界兩側，希望在限制令終止一刻即湧入美國。



美國在新冠疫情期間實施的《美國法典》第42卷移民限制令將在當地11日晚11時59分（香港時間5月12日上午11時59分）結束，大量移民希望在美國收緊庇護申請措施前入境。

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說，在移民限令終止前，位於邊境的某些地區已爆發大量衝突。

馬約卡斯在星期四的白宮簡報會上強調「美國沒有開放邊界」，並警告說，試圖非法越過美國邊界的人將面臨更嚴厲的後果。

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）同日說，墨西哥正與美國合作，以避免在美國第42卷移民限令失效前，兩國的共同邊界出現混亂和暴力。

與此同時，美國眾議院於星期四通過了共和黨議員提出的一項加強邊境安全法案。這項法案旨在阻止移民和非法毒品越過美墨西南邊界，並由參議院嘗試通過一項更廣泛的跨黨派移民法案。

法案將對尋求庇護者設置嚴格限制，要求他們在美國境外申請美國保護，還將恢復沿邊界修建隔離牆，並擴大聯邦當局的執法力度。

眾議院以219票對213票通過了法案，全體民主黨人和一名共和黨人投了反對票。民主黨指這項法案將在參議院受阻。

另外，委內瑞拉和哥倫比亞兩國國防部長星期四說，委內瑞拉和哥倫比亞將增加在共同邊界沿線非正規過境點的駐軍人數，與販毒有關的武裝犯罪集團經常在這些地點活動。

《美國法典》第42卷移民限令於2020年3月開始生效，允許當局根據公共衛生措施，第一時間將移民驅逐回墨西哥，沒有機會逗留並尋求美國庇護。

本文獲《聯合早報》授權轉載

