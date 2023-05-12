韓正轉訪荷蘭　ASML半導體生產設備對華出口禁令成焦點

中國國家副主席韓正5月11日到訪荷蘭，與國王及總理會面，中歐關係及荷蘭半導體設備商出艾司摩爾（ASML）對華出口禁令成為焦點。



中國副主席韓正與外長秦剛，分別走訪歐洲國家，秦剛到了德國、法國和挪威；韓正則在出席英國國王加冕禮後轉到葡萄牙，再前往荷蘭與國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）、首相呂特（Mark Rutte）等官員會面。

荷蘭與中國關係近日持續緊張，因佔逾全球9成的半導體製造設備生產商艾司摩爾（ASML），荷蘭政府3月宣布限制出口中國措施。荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）與情報與安全總局（AIVD）在4月先後發表年報，指中國是荷蘭最大的資訊和經濟安全威脅。

荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）分析報道，指北京可能會報復荷蘭，但這次韓正來訪，顯示中國仍希望荷蘭繼續投資中國，荷蘭是中國第7大外來投資者，中國則是荷蘭的第2大出口對象，僅次於德國。

有專家認為中國雖對荷措辭嚴厲，但會把矛頭轉向美國；也有人認為目前未見中方反制措施，不代表中國不會「記仇」。如荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）認為，中國駐荷大使比過去用詞尖銳，顯示中國對荷蘭有極大不滿。