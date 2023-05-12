遣返令「42條」屆滿　美墨邊境移民大軍壓境｜新聞背後

撰文：藺思含
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美國特朗普（Donald Trump）政府時期遺留的非法移民遣返令於昨日（11日）到期。為了防止美墨邊境出現非法移民大規模湧入，現拜登（Joe Biden）政府推出新的限制措施，惟邊境非法移民危機之下，外界預計邊境一帶短期內將出現混亂局面。

「42條」是什麼？

美國及國際法律保護難民尋求庇護的權利，但2020年3月，特朗普政府推出「42條」（Title 42），以保護公眾健康、防止疫情擴散為由驅逐尋求庇護的非法移民。在此之前，這些非法移民可以從美墨邊境入境美國，接受美國移民局的篩查、確定他們是否有獲得庇護的資格，惟這一過程往往耗時數年。「42條」則允許當局可以直接將這些非法移民遣送回墨西哥（家庭以及獨自越境的兒童除外），不給他們申請庇護的機會。

不過，該舉措亦不會懲罰因非法入境遭逮捕人士，意味着非法移民可以在被遣返後反覆入境、被遣返。自實施以來，美國政府已遣返非法移民多達逾280萬人次。

圖為2023年5月10日，非法移民在美國德州越過邊境後向美國邊境巡邏人員自首，並在沙塵暴中站在邊境牆附近.（Reuters）

邊境危機下大批難民等搶渡

拜登總統就任後一度放寬入境限制，但隨即引發非法移民大批湧入，去年美墨邊境的非法入境人數更達到破紀錄的276萬，比2021年高出約100萬人。

隨着「42條」預期在11日23:59分到期解除，大批難民在邊境等候「搶渡」，使部分邊境城市進入緊急狀態。本周一和周二邊境更錄得日均10,000名非法移民穿越邊境，美國官員預估，11日「42條」屆滿前有約6萬移民在邊境等候。

為防止新的非法移民潮，拜登政府推出新的限制措施打擊非法越境行為。所有沒有在其抵達美國前途徑國家尋求保護、或者沒有事先網上提交庇護申請的非法移民都將遭到遣返。惟政府每月仍將允許多達3萬名來自委內瑞拉、海地、尼加拉瓜和古巴的難民入境——只要他們搭乘飛機抵達美國、有擔保人並事先提交網上申請；政府還允許多達10萬名在美國有家人、來自危地馬拉、薩爾瓦多和洪都拉斯的移民進入美國。

政府亦推出「家庭快速驅逐管理」新計劃，追蹤尋求庇護的移民家庭，這些家庭成員在等候聆訊的30天內受到監視和宵禁限制，戶主須穿戴腳鐐。美聯社引述匿名消息指，政府曾考慮拘留這些移民家庭直至他們通過初步庇護審查，但最終決定對其在每晚11點到凌晨5點間實施宵禁。

非法移民庇護所人滿為患

目前，在邊境用於臨時安置移民的許多設施已經爆滿，無法吸納更大批的移民暫留。邊境官員只能釋放部分移民，要求他們在60天內自行前往移民局報到，否則將面臨被驅逐出境。

為解決邊境可能發生的混亂，聯邦政府已派出1,500名現役美軍和2,500名國民警衛隊成員協助邊防人員工作。

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