這是美國當下的頭等大事，不排除最後是一場驚天危機

這是美國現在壓倒一切的頭等大事，不排除最後爆發一場驚天危機。

拜登真有點急了，他已經表態，如果這個問題不解決，那這個月籌劃已久的亞洲之行，他就不去了。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）甚至警告，如果這個問題處理不好，那就是共和黨你們在給中國和俄羅斯送大禮。

這是什麼問題？

美國的債務上限危機，或者更準確地說，如果美國國會不提高政府的債務上限，那美國將史上第一次債務違約，毫無疑問，這會是一場全面的金融危機。

按照專家的預測，慘烈的結果包括但不限於：

美國股市肯定崩盤，最壞可能要暴跌45%；美國經濟肯定陷入衰退，而且是歷史性衰退；考慮到美元的世界儲備貨幣地位，那全球也將遭殃，那是又一次全球金融海嘯。

美國總統拜登表明如果債務上限問題未解決，不排除放棄到日本出席G7等亞洲之行。（Reuters）

拜登自己就估計，一旦美國債務違約，「我們的經濟將陷入嚴重衰退，這將摧毀退休賬戶，增加借貸成本。根據穆迪（Moody）的預測，將有近800萬美國人失業，我們的國際聲譽將受到極大損害。」

這個關鍵時間點，就是6月1日。

到那時，國會批准，萬事大吉；國會不批准，全球災難。

國會為什麼不批准？

因為美國的政治鬥爭。

反正，5月9日，拜登已經拉着共和黨領導人在白宮談判了一次。談判的結果，不歡而散。

美國眾議院議長、共和黨人麥卡錫（Kevin McCarthy）要求，政府必須先削減開支，然後才考慮提高債務上限。

理由也簡單，美國債務太高了。

美國債務今年以來已突破31兆美元。（trading economics）

要知道，1994年克林頓政府時，美國債務是4.693萬億美元（佔政府預算的64%），當時感覺已經是天文數字。

但近30年過去，美國政治越來越分裂，債台也越來越高築。到2022年，美國債務已經達到了31.4萬億美元（佔政府預算的123%）。

鬥爭也越來越激烈，執政黨為維護執政繁榮，那就大手筆花錢，反正借來的錢，不花白不花；反對黨自然全力狙擊，你們的麻煩和危機，就是我下次執政的機會，所以不到萬不得已，堅決不鬆口。

由此，每年夏天，圍繞着債務上限問題，美國幾乎都要演出一場政府關門的鬧劇。美國政客吵得面紅耳赤，全球股市嚇得上躥下跳。

今年，債務更高了一些，撕裂更加劇了不少，問題也就愈發嚴重。

拜登等民主黨人認為，國會應無條件提高債務上限，因為現在的債務，很多都是以前政府累積下來的，國會應按照慣例辦事；但麥肯錫等共和黨人堅決不鬆口，政府必須先同意削減開支，然後我們再談上限問題。

但如果真削減，肯定削減拜登最不想削減的部分，塞入共和黨想增加的部分，拜登又怎會輕易答應？

不答應，那大家就耗着，看誰耗過誰。

反正，橫的怕愣的，愣的怕不要命的，不要命的怕不要啥的。

這就是美國的現狀。

最後，怎麼看？

三點吧。

第一，這是一次激烈的鬥爭。

用美國財政部長耶倫的比喻，債務上限談判，感覺就是「拿槍指着美國人民的頭」進行。

就是這麼任性，玩得就是心跳。

可憐的美國人民。

最後的結果，經過一番討價還價，大概率會提高債務上限；但玩火上癮了，怎能保證一定就不會擦槍走火？

那一旦走火，那就是一場全面的金融災難。

對於與共和黨的談判，拜登說：「我在會議上明確表示，違約不是選項。我一遍又一遍地重複那句話，『美國不是一個賴賬的國家。』」

美國真不是一個賴賬的國家嗎？

美國債務問題成為在日本新潟舉行的G7財長會議焦點。美國財長耶倫再次指出必須提高債務上限。（Reuters）

第二，美國的貨幣，世界的麻煩。

不由讓人想起尼克遜時代的美國財長康納利曾這樣說過：「美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。」

得意之情，溢於言表。

金融危機期間，通過降息等量化寬鬆手段，開動印鈔機，美元流向海外，實質上是強行借錢，這是第一輪割韭菜；此後，美聯儲會加息，巨大虹吸效應讓美元迴流，其他國家失血乃至金融危機，這是第二輪割韭菜。

讓全世界承擔美國的債務，這是不是割韭菜？讓全世界還擔驚受怕，這是不是更流氓？

所以，也難怪很多國家最近紛紛「去美元化」。跟美元綁得太近，確實是大麻煩啊。

但美國「大到不能倒」的地位，美國一旦出問題，全世界又能逃得掉嗎？

美國銀行危機風暴未解，400億美元規模的西太平洋合眾银行（PacWest Bancorp）尋求收購。（Reuters）

第三，辯證看美國的強大和虛弱。

美國很強大，畢竟美國還是世界唯一的超級大國，畢竟美元還是世界主要儲備貨幣，美國想制裁誰就制裁誰。

而且，我們也必須承認，美國還有不少地方，仍值得我們學習。

但迫在眉睫的債務危機，也提醒我們，美國的虛弱：政治撕裂，債台高築，制度失靈，隱患重重。

想一想，30多萬億美元的債務，不提高，美國就沒有活路；但提高上限，不意味着更高的債務？

所以，美國也很虛弱，這或許也是各國競相對美元說不的原因，也是美國財長耶倫急於訪華的原因之一。

維護世界金融穩定，我們其實都在一條船上。當然，我們更要敦促美國，做事不能不負責任，再折騰出一場全球金融危機來。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，僅代表原作者觀點，不代表香港01立場。

