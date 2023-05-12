北京：中方敦促七國集團不要做經濟脅迫的同謀和幫凶

中國外交部發言人汪文斌5月12日在例行記者會上表示，中方一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫，敦促七國集團順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的小圈子，不要做經濟脅迫的同謀和幫凶。



有記者提問，有知情人士透露，G7成員國將宣佈要共同應對經濟脅迫，以便向中國發出信號，中方對此有何評論？

汪文斌表示，說到經濟脅迫，第一個應當受到聲討的恐怕非美國莫屬。美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，其行為嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。

發言人稱，據媒體報道，從2000年到2021年，美國對外製裁增加了933%，僅特朗普政府4年間就實施了3900多項制裁，相當於平均每天揮舞三次制裁大棒。截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計達到9400多項。美國已對世界上近40個國家實施過單邊經濟制裁，全球近一半人口受到影響。

汪文斌指出：「實際上，七國集團其他成員在美國的經濟脅迫和霸凌面前也難以倖免。日本東芝、德國西門子、法國阿爾斯通等企業都曾是美國打壓的對象。如果G7峰會要把應對經濟脅迫列入議程的話，我建議可以先討論一下美國的所作所為。」

汪文斌強調：「日方在主辦G7峰會時，是否可以代表其他同樣遭受美國霸凌的成員國向美方表達一些不公呢？或者至少說幾句真話？ 中國自身就是美國經濟脅迫的受害者。我們一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫，我們敦促七國集團順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的小圈子，不要做經濟脅迫的同謀和幫凶。」