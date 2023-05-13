稱南非秘密向俄羅斯提供武器　美國駐當地大使就言論致歉

美國駐南非大使布里吉特（Reuben Brigety）5月11日稱，相信南非去年曾通過一艘貨輪，秘密向俄羅斯提供武器。有關言論引起外交爭議，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）表示已指派一名退休法官領導獨立調查。 事隔一天後，布里吉特就有關言論致歉。



路透社12日報道，南非外交部發表聲明，指已經傳召布里吉特，就對方的言論和行為提出不滿，布里吉特承認有關言論過分，因此已經毫無保留地表達歉意。

布里吉特之前表示，一艘俄羅斯貨輪去年12月6日至8日間，在開普敦附近的西蒙鎮（Simon's Town）海軍基地秘密停靠三日，相信是將武器及彈藥裝載到船上，再運往俄羅斯。

根據數據公司路孚特（Refinitiv）的數據顯示，涉事船隻經莫桑比克（Mozambique）、紅海的蘇丹港（Port Sudan），並於今年2月16日抵達俄羅斯黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk）。

布里格提表示，南非在俄羅斯入侵烏克蘭期間，向俄方提供武器的行為不可接受。對於南非宣稱在俄烏戰事中秉持中立立場，華府對此表示質疑及高度關注。

今年初，南非反對黨就該這懸掛俄羅斯國旗的貨船，停靠在海軍基地一事提出質疑。南非政府當時未有公開評論，只表示要收集資料。

拉馬福薩的辦公室表示，已與美方討論過疑似武器運輸的問題，美方同意讓調查正常進行，並批評布里吉特公開事件。 南非外交部及政府負責武器出口軍備的官員分別強調，當局在去年12月並沒有批准向俄羅斯出口任何武器。