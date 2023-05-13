中歐關係｜歐盟對華提新3點　秦剛：要做到三個堅持

歐盟5月12日舉行外長會議，就對華政策達成基本共識。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，會從3個角度調整對華立場。中國外長秦剛同日訪問挪威時，則提出中歐關係要做到「3個堅持」。



博雷利12日簡述歐盟對待中國的3大立場，分別為中國是歐盟的合作夥伴，是歐盟的競爭對手，以及中國與歐盟政治和經濟制度完全不同。

歐盟對華新3點

●第一，中國是歐盟的合作夥伴。雙方每日貿易額達27億歐元，可忘記「脫鉤」一說。

●第二，中國是歐盟的競爭對手。以其經濟增長及科技能力而言，中國不僅是廉價商品供應商，也是一個重要的競爭對手。

●第三，中國與歐盟政治和經濟制度完全不同。歐盟成員國為多黨民主國家，中國則採一黨制。歐盟採取市場經濟，中國經濟則由國家驅動。

博雷利稱，歐盟與華關係面臨2大戰略安全問題，分別是台灣和俄烏戰爭。他指，歐盟正奉行一個中國政策，希望台海局勢降溫，又說中國若不運用影響力促使俄羅斯停戰，歐盟就無法與北京有正常關係。

中國國務委員兼外長秦剛與挪威外長維特費爾特（Anniken Huitfeldt）2023年5月12日在奧斯陸會面。（Reuters）

中國國務委員兼外長秦剛與挪威外長維特費爾特（Anniken Huitfeldt）12日在奧斯陸會面。秦剛表示，深切感到歐方加強對華溝通協調、推進合作的積極意願。

秦剛：中歐關係要做到三個堅持

秦剛指，中歐關係要持續穩定發展，需做到3個堅持，堅持包容的世界觀、堅持進步的歷史觀和堅持互利共贏的合作觀。

一是堅持包容的世界觀。中歐應該尊重和支持各國人民自主選擇的發展道路，共同積極回應國際社會的普遍關切。戰後國際秩序必須維護，真正的多邊主義必須堅持。

二是堅持進步的歷史觀。中歐應共同反對「新冷戰」，帶頭推進大國協調和良性互動，把力量和資源用到促進共同發展和繁榮上。

三是堅持互利共贏的合作觀。中國是歐洲應對風險挑戰的夥伴，中國向歐洲和世界輸出的是保險而非風險。中挪、中歐一致反對「脫鈎斷鏈」，要共同堅持經濟全球化的正確方向，加強宏觀經濟政策協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。