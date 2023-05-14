美國與債務違約距離僅剩880億美元

美國財政部說，截至5月10日，財政部協助支付政府賬單的特別措施只剩下880億美元，上一周的餘額約為1100億美元。



美國財政部星期五（5月12日）發表聲明說，截至5月10日，財政部協助支付政府賬單的特別措施只剩下880億美元，上一周的餘額約為1100億美元。

彭博社稱，這意味着在3330億美元的授權措施中，只有略超過四分之一可用來避免美國政府在法定債務上限範圍內耗盡借貸空間。

這些措施匯集了各種會計手段，使美國行政當局即使在超過國會設定的31.4萬億美元債務上限後仍能繼續舉債。

另據路透社報道，美國財政部長耶倫說，白宮和國會相持不下的情況比過去「更嚴重」，但她仍然希望兩方能夠找到一個解決方案，以避免美國出現首次債務違約。

耶倫星期六在日本新潟的七國集團（G7）財長和央行行長會議場邊受訪時說，她希望能在未來幾周向美國國會提供最新報告，說明財政部用來支付政府賬單的資金具體會在幾時用完。

耶倫本月早些時候說，美國政府最早或在6月1日就出現債務違約。

美國總統拜登（Joe Biden）和共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）原定星期五再為提供債務上限進行會談，現已改在下周初舉行，白宮和國會領袖的助手還在繼續談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

