美軍機密文件外泄｜美媒：瓦格納提議用俄軍部署換烏撤離巴赫穆特

《華盛頓郵報》星期天（5月14日）報道，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）向烏克蘭政府提出交換條件，只要烏軍撤離巴赫穆特市（Bakhmut），它可以向烏克蘭提供俄羅斯軍隊的部署位置。



烏克蘭拒絕了這項提議。

瓦格納集團的武裝部隊一直站在俄羅斯血腥進攻的最前線，是攻佔巴赫穆特的主力軍。

報道引述外泄的美國情報文件稱，為了讓烏軍撤離巴赫穆特，普里戈任於2023年1月向烏克蘭開出將俄軍位置告知烏方情報部門的交換條件。

華郵說，普里戈任通過他和烏克蘭情報部門之間的聯繫人提出這項建議。

普里戈任是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的親密盟友，曾恫言要讓他的僱傭兵從巴赫穆特周圍撤走，除非立即獲得他們急缺的彈藥。

普里戈任在上星期二（9日）的一條語音信息中說，如果他和他的部下棄守巴赫穆特，將被視為叛變者。

美國白宮沒有立即對報道的置評請求作出回應。

華郵的報道是來自在免費網絡實時交流平台Discord外泄的美國機密文件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

