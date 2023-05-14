美國軍情密件外泄揭澤連斯基好戰　倡襲俄羅斯境內目標

撰文：許懿安
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美國《華盛頓郵報》5月13日引述4月外泄美國軍情機密文件稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）建議過攻擊俄羅斯，派兵攻佔俄邊境村莊、轟炸連接俄羅斯與匈牙利油管，甚至是1個北約成員國以獲取談判籌碼，澤連斯基否認。

《華郵》引述這份文件被標籤為「最高機密」的文件稱，在2023年1月一個會議中，澤連斯基建議「在俄羅斯實施打擊」，將烏克蘭地面部隊調動至敵境，「佔領『未指明的』俄羅斯邊境城市」，目標是「讓基輔在與莫斯科的談判中增加籌碼」。

當澤連斯基在基輔接受《華郵》訪問，被問及他是否建議佔領部份俄羅斯領土時，他稱這是想像力的產物（fantasies），他說烏克蘭從未佔領別國任何地方，卻承受相反的結果。他稱烏克蘭絕對有權用「非傳統戰術」捍衛國家。

圖為2023年5月14日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在位於柏林的總理府接待前來訪問的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（Reuters）

《華郵》在報道中指出，澤連斯基在外以冷靜和堅忍的形象示人，密件卻揭示他是一位有侵略本能的領導人。

澤連斯基13日在意大利與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和天主教教宗方濟各（Pope Francis） 舉行會面後，14日轉抵柏林，尋求德國在戰事上給予支持。

俄羅斯自2022年2月24日入侵烏克蘭，澤連斯基此後多次要求西方國家給予軍事授助，並曾承諾是不會以所得武器攻擊俄羅斯境內目標。

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