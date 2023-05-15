柬埔寨7月大選　唯一反對黨被DQ

柬埔寨選舉委員會宣布，已取消唯一反對派燭光黨（Candlelight Party，CP）在7月選舉中的競選資格。燭光黨將就此事提出上訴。



路透社5月15日報道，柬埔寨選舉委員會星期一（5月15日）發聲明稱，燭光黨沒有提供登記選舉所需的文件。燭光黨副主席松蔡（Son Chhay）通過簡訊回應此事說：「我黨將把案件進一步提交給憲法委員會。我們有一個星期的時間這麼做。」

執政的柬埔寨人民黨（CPP）星期一稱，7月的全國大選將是自由、公平和民主的，屆時將有超過10個政黨參選。當被問及對唯一反對派燭光黨被取消競選資格發表評論時，人民黨發言人稱，燭光黨提交了複印文件，並稱這麼做「是不對的」。

燭光黨成立僅一年多，前身是柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party，CNRP），在柬埔寨是一個受歡迎的反對派。柬埔寨最高法院在2017年大選前解散了救國黨。在2018年大選中，人民黨贏得了國民議會的所有125個議席，黨主席為首相洪森。許多前救國黨成員被拘留或被判有罪，其中許多人在長期任職的洪森（Hun Sen）的全面鎮壓中流亡。

柬埔寨大選定於7月23日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

