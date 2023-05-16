耶倫強調死線最快6月1日來臨　再次敦國會提高債務上限

美國財長耶倫（Janet Yellen）確認，在不提高債務上限的情況下，財政部最快6月1日就會耗盡現金，這加大了國會共和黨人與白宮在未來幾天達成提高債務上限的壓力。



路透社報導，耶倫5月15日在兩周之內第二次致函國會，確認財政部到6月初將無法履行對政府的所有付款義務，這將引發美國有史以來的首次債務違約。

耶倫告訴國會議員：「我們依然估計，如果國會不能在6月初之前提高或暫停債務上限，財政部將無法滿足政府的所有償還義務，最快可能6月1日就發生。」

耶倫還補充說，在獲得更多資訊後，她下周將再次向國會通報最新進展。她說，就目前的情況而言，財政部耗盡特殊會計措施的日期可能是「6月初之後幾天或幾周。」

她在信中再次敦促國會和白宮儘快採取行動：「我們從過去的債務上限僵局中瞭解到，拖到最後一刻才暫停或提高債務上限，可能會對企業和消費者信心造成嚴重損害，提高納稅人的短期借貸成本，並對美國的信用評級產生負面影響。」

美國總統拜登（Joe Biden）正準備於16日與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及其他國會領袖再次為此事會談，17日他將啟程前往日本出席七國集團（G7）峰會。

麥卡錫15日表示，正在進行的債務上限談判進展甚微，他認為助理們正在進行的磋商「根本沒有成效」。

耶倫同日表示，金融市場已經明顯出現承壓跡象。

「我們已經看到6月初到期的美國國債利率大幅上升，如果國會不提高債務上限，將給美國家庭帶來嚴重困難，損害我們的全球領導地位，並引發有關我們捍衛國家安全利益能力的問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

