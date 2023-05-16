時隔163年　俄羅斯對中國開放海參崴港

中俄關系在俄烏戰爭後越加緊密。中國海關總署宣布，中國將增加俄羅斯海參崴（俄稱符拉迪沃斯託克，Vladivostok）為內貿貨物跨境運輸中轉口岸；這意味着俄羅斯在163年後重新對華開放重要的樞紐港口，中國東北內陸地區將打開出海通道。



受訪學者分析，這更進一步證實，隨着俄羅斯在俄烏戰爭後被孤立，中俄關系的天平已經向中國傾斜。



中國海關總署5月4日發布關於進一步拓展吉林省內貿貨物跨境運輸業務範圍的公告，該消息星期一（5月15日）開始受到中國媒體關注。

俄羅斯海參崴鄰近黑龍江、吉林，遼寧等省份。（google map）

文件稱，海關總署同意在原有吉林省內貿貨物跨境運輸業務範圍的基礎上，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物跨境運輸中轉口岸，新措施將在6月1日生效。

海參崴位於亞歐大陸東北部，是俄羅斯太平洋沿岸最大港口城市，每年集裝箱吞吐量近100萬標準箱；海參崴也是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。

海參崴在清朝時為中國領土，海參崴也是其原稱，1860年11月《中俄北京條約》把包括海參崴在內的烏蘇里江以東地域，割讓給當時的俄羅斯帝國。海參崴割讓後的163年來，臨近的黑龍江省和吉林省無法獲得出海口，只能先通過陸路運輸抵達遼寧大連、營口等港口，才能打通海運。

新措施生效後，吉林和黑龍江的陸路運輸出海距離將大幅縮短，兩省的製造業競爭力料將因此顯著提升。

財新網引述上海一名資深貨運代理人士指出，以前東北內貿貨走海運基本在營口或大連上船，再運往廈門、廣州等方向。但吉林、黑龍江貨量到遼寧港口路程普遍超過1000公里，運輸成本較高；相較下，黑龍江綏芬河市和吉林琿春市到海參崴僅200公里左右，陸路運輸成本可以大幅降低。北貨藉助境外港口南運，不但減少了成本，也有利於中國加強與近鄰之間產業鏈、供應鏈聯繫的緊密度。

有分析指出，海參崴位於東北亞中、朝、日、俄四國交界區域，是整個歐洲和亞洲地區的交通核心地帶。俄羅斯遠東的開放，將大力推動中國東北經濟的發展。

在俄羅斯海參崴以東約100公里處的科茲米諾灣的科茲米諾石油裝卸港。（Reuters/file）

值得注意的是，塔斯社上周也報道稱，俄羅斯總理米舒斯京簽署政府令，批准了通過遠東線路向中國供應天然氣的政府間協議。這個遠東天然氣管道終點站，就在海參崴。

西方國家在5月進入七國集團和美日印澳四方安全對話的峰會季，中國政府歐亞事務特別代表李輝本周也開始訪問烏克蘭、俄羅斯和其他歐洲國家。在西方對中俄關系高度警惕的背景下，中俄雙方都低調處理有關海參崴港對華開放的消息。

財新網在海關總署發布文件超過一周後，才報道海參崴對華開放的消息。《人民日報》、《環球時報》等中國官媒過去一周也並未報道這項中俄重大合作。

財新網報道相關消息後，海關總署星期一晚上才在微信公眾號上以答記者問形式發文，稱吉林省新增俄羅斯海參崴港為境外中轉港口是一項相關國家間互利共贏的合作模式。海關總署將在跟蹤評估的基礎上，積極支持該項業務發展。

中國派遣歐亞事務特別代表李輝前往烏克蘭、歐俄共五國斡旋俄烏戰爭。圖為俄羅斯總統普京2019年5月簽署命令，授予李輝「友誼勳章」（克里姆林宮網站）

分析：俄烏戰爭中國獲「紅利」

俄烏戰爭爆發後，不少分析認為，受外界孤立的俄羅斯將越加依賴中國，甚至可能逐漸成為中國的附庸國。也有中國輿論把海參崴港的對華開放，稱為中國的俄烏戰爭「紅利」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員多西（James Dorsey）接受《聯合早報》採訪時研判，俄羅斯向中國開放重要的海參崴港顯然是在對中國示好。俄烏戰爭後，中俄關系的天平已經向中國傾斜，俄羅斯更需要中國，因此更加積極地推進兩國的經濟合作。

不過，多西也指出，雖然中國將成為中俄關系中較強勢的一方，但如果解讀為俄羅斯將成為中國的附屬國，就過於簡單化了，因為中國也需要俄羅斯的支持。