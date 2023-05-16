敘利亞相隔12年重返阿盟峰會　沙特表示歡迎

撰文：歐敬洛
出版：更新：

阿拉伯國家聯盟峰會將在5月19日舉行，沙特確定邀請敘利亞參加。這是敘利亞自爆發內戰以來，相隔12年再度出席阿盟峰會。

敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）表示已接獲沙特邀請，出席阿盟峰會。敘利亞代表團15日前往沙特，出席阿盟峰會準備會議。沙特財長賈丹（Mohammed Al-Jadaan）表示，歡迎敘利亞重返阿拉伯國家聯盟。

敘利亞2011年爆發反政府示威，繼而演變武裝衝突爆發內戰。巴沙爾政府被指暴力鎮壓反對聲音，使用化武等戰爭罪行，使敘利亞從阿拉伯聯盟除名。不過至近年敘利亞局勢趨向穩定，沙特與伊朗關係得到改善，阿拉伯各國與敘利亞相繼恢復外交關係。

阿拉伯聯盟5月稍早時歡迎敘利亞重返聯盟，使得敘利亞總統巴沙爾遭到多年孤立後，再度獲得阿拉伯國家接納，同時象徵巴沙爾政府在長達十餘年的內戰中取得最後勝利。

美國國務院批評阿拉伯聯盟恢復敘利亞的成員國資格，稱美國不會與巴沙爾政權實現關係正常化，亦不支持盟友及合作夥伴這樣做。中國則批評美國是眾多支持敘利亞重返阿盟的唯一反對者，指美國才是制造敘利亞飽受戰亂之苦的罪魁禍首。

北京：敘利亞重返阿盟有助阿拉伯國家加強團結自強俄敘土伊外長會晤　制定推動土耳其敘利亞關係正常化路線圖敘利亞與沙特決定恢復雙方外交使團工作阿拉伯國家聯盟設委員會　求全面解決敘利亞危機
敘利亞
巴沙爾Bashar al-Assad