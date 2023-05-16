敘利亞相隔12年重返阿盟峰會　沙特表示歡迎

阿拉伯國家聯盟峰會將在5月19日舉行，沙特確定邀請敘利亞參加。這是敘利亞自爆發內戰以來，相隔12年再度出席阿盟峰會。



敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）表示已接獲沙特邀請，出席阿盟峰會。敘利亞代表團15日前往沙特，出席阿盟峰會準備會議。沙特財長賈丹（Mohammed Al-Jadaan）表示，歡迎敘利亞重返阿拉伯國家聯盟。

敘利亞2011年爆發反政府示威，繼而演變武裝衝突爆發內戰。巴沙爾政府被指暴力鎮壓反對聲音，使用化武等戰爭罪行，使敘利亞從阿拉伯聯盟除名。不過至近年敘利亞局勢趨向穩定，沙特與伊朗關係得到改善，阿拉伯各國與敘利亞相繼恢復外交關係。

阿拉伯聯盟5月稍早時歡迎敘利亞重返聯盟，使得敘利亞總統巴沙爾遭到多年孤立後，再度獲得阿拉伯國家接納，同時象徵巴沙爾政府在長達十餘年的內戰中取得最後勝利。

美國國務院批評阿拉伯聯盟恢復敘利亞的成員國資格，稱美國不會與巴沙爾政權實現關係正常化，亦不支持盟友及合作夥伴這樣做。中國則批評美國是眾多支持敘利亞重返阿盟的唯一反對者，指美國才是制造敘利亞飽受戰亂之苦的罪魁禍首。