美司法部起訴前蘋果公司工程師　涉為華企盜取自動駕駛技術

撰文：蕭通
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美國司法部5月16日表示，已起訴一名前蘋果公司（Apple Inc.）工程師，他涉嫌竊取該公司與自動駕駛系統相關的技術，然後逃往中國。此案是同日宣布的五宗案件之一，旨在打擊包括俄羅斯和中國在內國家非法獲取美國技術。

司法部官員稱，這名工程師為35歲的王偉寶（Weibao Wang，音譯），他2016 年至 2018 年在蘋果公司擔任軟件工程師，獲得對數據庫的「廣泛訪問權限」。2017 年，他在美國接受了一家中國公司的工作，該公司從事開發自動駕駛汽車，4個月後他從蘋果公司辭職。

在此數個月間，他涉嫌大量竊取蘋果的敏感商業技術，以及起訴書指控的自主技術源代碼，被盜資料可用於開發和製造自動駕駛汽車。司法部的起訴書稱，截至2017 年4 月，蘋果135,000 名全職員工中只有 5,000 人知道該自動駕駛汽車項目，約佔公司員工總數的 4%。而有權接觸相關數據庫的員工，更只佔公司的2%。

執法部門2018年6月27日搜查了王在加州的寓所，在那裡他們發現了大量被盜、機密和專有數據。王雖承諾不會潛逃，但後來從三藩市國際機場登上飛往中國廣州的航班。

在新聞發布會上，美國加州北區檢察官拉姆齊（Ismail Ramsey）表示，王目前身在中國，如果被引渡和定罪，每項罪名將面臨10年監禁。

王是第3位被指控為中國竊取自主商業機密的前蘋果員工。

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