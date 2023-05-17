Tesla高層傳訪印度　研究開拓中國以外供應鏈

電動汽車公司特斯拉（Tesla）的一些高管計劃本周訪問印度，與印度聯邦政府官員會面，展開新一輪努力，以尋求深化特斯拉在印度的供應鏈，進而推動公司在中國以外的地區實現供應鏈的多元化。



彭博社引述知情人士稱，這些Tesla高管計劃與包括印度總理莫迪（Narendra Modi）辦公室官員在內的政府代表會面，討論在當地採購Tesla車型零部件的事宜。

計劃前往印度的高管將包括Tesla供應鏈、生產和業務開發團隊的首席級別高管和經理。知情人士說，預計這些高管將重申Tesla希望印度降低車輛進口稅的要求。

從印度採購更多零部件能有助於Tesla贏得莫迪的青睞，因為莫迪正試圖將印度打造成全球製造中心。迄今為止，莫迪政府對Tesla一直不冷不熱，它要求Tesla避免在印度銷售它在上海工廠組裝的汽車。印度與鄰國中國長期存在邊界爭端。

儘管Tesla發現難以打入印度市場，但平治（Mercedes-Benz）等全球競爭對手已採取措施銷售在當地組裝的汽車。他們押注這個世界上人口最多的國家的汽車市場具有高增長潛力，對電動汽車的需求會不斷增長。

本文獲《聯合早報》授權轉載

