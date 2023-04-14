Tesla又一超級工廠落地中國　這意味着什麼？

3月開始，特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）即將訪華的消息滿天飛，但4 月 9 日特斯拉儲能超級工廠落戶上海臨港的簽約儀式上馬斯克並未現身。雖馬斯克沒有出現，但不能小覷了特斯拉儲能超級工廠這件事情可能產生的「鯰魚效應」。或許，空中巴士（Airbus）宣布與中國航空器材簽署了160架空巴的協議，總價200億美元；中船宣布與法國達飛海運簽署16艘超大型集裝箱貨船，總價210億人民幣，兩個大膽大單過於耀眼，而把特斯拉儲能超級工廠給「淹沒」了。



2019年1月7日，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克在奠基儀式上講話。 當日，上海迄今為止最大的外資製造業項目特斯拉超級工廠在上海臨港產業區正式開工建設。（新華社）

Tesla在華新賽道

特斯拉宣佈在上海開設新工廠，而且這個工廠不是汽車廠，而是儲能方面的新超級工廠。根據新華社，這座佈局「未來賽道」的工廠計劃於2023年第三季度開工，2024年第二季度投產。整個工廠將規劃生產特斯拉超大型商用儲能電池 Megapack，這是特斯拉在美國本土外佈局的第一座專門生產超大型商用儲能設備超級工廠。初期規劃每年生產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦時，超過特斯拉加州工廠的產能。更值得一提的是，Megapack採用的電池正是寧德時代研發的鐵鋰電池。

馬斯克曾經就說過，一個可持續能源的未來包括三個部分，可持續的能源生產、消費和存儲。須知，存儲是很關鍵的。對於中國來說，自然是有極大需求的。連續幾年中國都一度出現用電緊張，不少工廠被迫拉閘限電。當時的原因是沿海省市經濟復甦強勁，煤炭價格又大漲，電價還被國家限制，生產電反而虧損，所以很多火電企業不願意發電。在這件事情之後，中國就在找解決辦法。儲能業務有其必須性。各地政府都在努力朝着碳中和前進，在這過程中，勢必有大量的儲能需求。而特斯拉生產的Megapack就是為這個設計，而且是國家規模級的，儲能技術世界領先。

2023年2月4日，參觀者在中國北京的Tesla陳列室內查看一輛特斯拉Model 3。（Reuters）

馬斯克的算盤

當然，作為一個精明的商人，馬斯克如此大舉動並不是為了來建設中國而來，而是要為了他的經濟利益而服務。

首先，當年憑藉着上海政府給予的土地、資金，讓特斯拉產能爆表，美國資本市場瞬間對其另眼相看。如今，馬斯克轉向能源儲能，是很想將自己的成功複製，一手藉助中國的資金和效率，一手藉助美國的資本市場，讓儲能電池重現汽車奇蹟。

其次，作為一個對傳統行業的顛覆者，馬斯克也必須要走好平衡之術，既要在共和黨和民主黨之間搖擺不定，也要在中美之間搞平衡，才能保障自己的安全。過去的幾個月，為了響應拜登政府的號召，將特斯拉的產能全力向北美轉移，但中國市場他深知不可放棄，如今他拿出全新的一個賽道，在中國市場深耕培育。

來自中國的朱曉彤晉升為特斯拉（Tesla）高級副總裁，被喻為Tesla第二號人物。 （Reuters）

其實，一定程度上來說，馬斯克這跟最近沙特、阿聯酋乃至法國在中美之間搞平衡的玩法如出一轍。此刻他們越是「跳」的厲害，也就賺的越多，越是安全。

當然，特斯拉儲能超級工廠或許只是開始，馬斯克真正的殺手鐧，應該是利用上海的儲能電池打特斯拉的標杆級造超級電站。上海本地缺乏大型傳統發電企業的阻礙，卻有大量的風電、光電等新能源產業，馬斯克的超級電站正好可以藉助上海打造出城市級新能源儲能應用的標杆，作為向中東等傳統能源國家的展示窗口，。

未來，藉助中國製造的強悍，特斯拉儲能電池可以大幅降低成本，藉助中國與海灣國家的貿易平台，特斯拉與中國過剩的光伏、風電、基建企業可以一起出海，在海灣國家大規模建設新能源發電機組和儲能電站。那，這盤生意的體量將是無可估量。

位於中國上海的Tesla超級工廠。（Getty）

中國能得到什麼？

這筆生意，馬斯克不是唯一贏家。從宏觀層面來說，正如上海臨港新片區管委會相關負責人說表示，此次簽約，是特斯拉公司完善全球生產佈局，落實加速世界向可持續能源轉變願景的重要舉措，將推動上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型，同時也彰顯了上海加大吸引和利用外資，不斷營造市場化、法治化、國際化營商環境的鮮明態度，有助於提振外資企業來華投資的信心與力量。

從細節來說，當然必然會帶動中國儲能產業鏈的全面升級。每台設備超過上百萬美元的出口價格，將為上海臨港帶來每年上百億美元的GDP和出口，也將為寧德時代等中國鋰電企業帶來救命的巨額訂單。

更進一步看，就如同當年隨着特斯拉落地上海，智能新能源汽車產業成為自貿區臨港新片區的首個千億級產業集群。此次儲能超級工廠的落地，將有望再造下一個千億級產業集群。而不僅是如此，就如同當年特斯拉在中國的落地生根，推動了中國整個新能源汽車的席捲而來，用短短幾年時間就將世界汽車工業帶入了新能源篇章，如今也不能小覷了特斯拉儲能超級工廠這件事情可能產生的「鯰魚效應」。

而更長遠來說，正如前文所述，這是利用這些商用儲能電池，為上海打造全球第一個超級能源轉換站的樣板。未來，一手藉助中國製造的強悍，一手藉助中國與海灣國家的貿易平台，特斯拉與中國過剩的光伏、風電、基建企業一起出海，在海灣國家大規模建設新能源發電機組和儲能電站，撬動的產業前景以及可能給世界能源產業帶來的撬動是不可估量和小覷的。