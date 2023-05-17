G7峰會｜日本廣島G7即將舉行　 你需要知道的峰會看點與重點議題

七國集團（G7）領導人峰會即將在5月19至21日，於日本廣島舉行。這個歷史悠久的城市在二戰期間遭受原子彈轟炸，日本選擇在此舉行，相信是隱含着國際安全和危機的象徵。因此這次的G7峰會主題毫無疑問是俄烏戰爭，以及亞太地區的和平。



什麼是七國集團（G7）？

G7是為應對1973年石油危機所帶來的經濟困境而成立的國際集團，最初成員為法國、西德、義大利、英國和美國，日本及加拿大在後期相繼加入；1998年俄羅斯加入，成為八國集團。不過2014年俄羅斯吞併克里米亞，被趕出了組織，最終成為G7。

每年不同成員國會成為東道主，並制定集團的優先事項和年度議程。自成立以來，G7已將其重點擴大至一系列議題，由能源經濟、國際安全、氣候變化、以至全球防疫等。在會上G7會邀請各成員國的部長和其他代表參加，2023年由日本作為東道主，在廣島舉行。

圖為5月17日，日本廣島和平紀念公園，警察們在站崗巡邏。（Reuters）

誰將出席G7領導人峰會？

目前所有G7國家領導人均會出席。日本首相岸田文雄、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、及美國總統拜登（Joe Biden）。

按照慣例，歐盟委員會主席歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）受邀出席。而岸田亦邀請了澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、韓國總統尹錫悅，以及越南、印尼、科摩羅（代表非洲聯盟）和科克群島（代表太平洋國家論壇）的代表作為觀察員參加。

聯合國、國際貨幣基金組織（IMF）和世界貿易組織（WTO）等國際組織的代表也會出席。

圖為5月13日，在日本新潟先舉行的G7財長及行長會議。（Reuters）

將會討論什麼議程？

俄烏戰爭將成為會議的中心議題，岸田在2月俄烏戰爭周年新聞發佈會上表示，要領導一個「處理烏克蘭問題的統一戰線」。他表示雖然戰爭發生在歐洲，但在談到和平時沒有「歐洲或亞洲之分」。

因此亞太地區安全，朝鮮半島及中國也會成為會議核心議題之一。G7會反對中國在經濟上脅迫他國，及地域上日益增長的威脅，反對改變台海現狀。

彭博社報導說，18日在新瀉開會的G7財長會議邀請較貧窮和新興經濟體的代表出席參加，以改善他們的經濟關係，對抗中國日益增長的影響力。

人工智能（AI）的快速發展六將被列入峰會議程。據共同社報導，岸田表示日本希望在制定使用AI的規則方面發揮領導作用。