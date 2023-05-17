尹錫悅杜魯多會談　韓加簽署關鍵礦產及清潔能源協議

韓國總統尹錫悅5月17日下午在首爾與訪韓的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會談。韓國和加拿大同日宣布加強關鍵礦產以及清潔能源領域的合作，並簽署諒解備忘錄。



韓聯社網站5月17日稱，尹錫悅和杜魯多同意進一步加深並發展兩國「全面戰略夥伴關係」。

他們會後簽署聯合聲明，重點在於進一步推進雙方2022年9月在加拿大商定的5大核心領域合作。兩國決定簽署情報保護協定，在軍工合作與應對非傳統安全威脅方面加深合作，並就就擴充經濟安全合作基礎達成一致，及簽署青年交流諒解備忘錄。

尹錫悅表示，為建立更為和平、民主、正義和繁榮的世界，會在今後60年與加拿大攜手構建更強有力的合作夥伴關係。杜魯多回應稱，加韓兩國友好關係是特殊的關係，與過去60年一樣，今後數十年也將一如既往地保持這種關係。他們在會談中一致譴責朝鮮開發核導彈。

韓國產業通商資源部5月17日公布，已與加拿大創新科學和經濟發展部、自然資源部簽署關於關鍵礦產供應鏈、清潔能源轉型、能源安全合作的諒解備忘錄。

韓方指，為應對美國《通脹削減法》（Inflation Reduction Act），韓加需保持緊密合作，此次簽約有望推動兩國進一步加強關鍵礦產領域合作，還有助於韓國產業界實現關鍵礦產來源地多元化。