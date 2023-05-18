拜登取消訪問巴布亞新幾內亞　將另安排太平洋島嶼峰會

美國總統拜登（Joe Biden）因國內債務上限危機縮短行程，取消訪問巴布亞新幾內亞。沙利文（Jake Sullivan）稱將在2023年內安排另一次太平洋島嶼領導人峰會。



路透社引述政治分析人士說，拜登取消了計劃於5月22日，日本舉行的七國集團（G7）峰會後對巴布亞新幾內亞的訪問，對美國在太平洋島嶼地區信譽造成打擊；華盛頓正在那裡與中國爭奪影響力。

拜登的高級安全顧問沙利文（Jake Sullivan）5月17日與拜登一起前往日本的途中，當被問及取消訪問是否給北京帶來優勢時，沙利文稱美國看到的是 「太平洋島嶼對美國的需求訊號只增不減」。

沙利文在空軍一號上對記者說，拜登將在2023年召集太平洋島嶼領導人，舉行一次重要峰會，這將是他在12個月內第二次這樣做。

拜登原定於22日在巴布亞新幾內亞短暫停留，這將是在任美國總統在那裡的首次停留，而且巴布亞新幾內亞已宣布為他設立公共假日，拜登原定在那裡會見18位太平洋島嶼領導人。

沙利文說：「他們（太平洋島嶼領導人）顯然對總統不會成為有史以來首位前往巴布亞新幾內亞的美國總統感到失望。但他們也對一個事實非常清楚，即這位總統在個人與太平洋島嶼的接觸方面比以往任何一位總統都做得更多。」

美國債務上限的危機促使拜登推遲了對巴布亞新幾內亞和澳洲的訪問，以便能更早返回華盛頓。他本應在悉尼與「四方安全對話」（QUAD）的領導人會面，但他們現在將在日本會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

