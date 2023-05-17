美媒：拜登政府警告阿聯酋「與中俄走太近會危及與美關係」

美媒5月16日報道，美國拜登政府官員曾向阿聯酋總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）發出警告，指與中國、俄羅斯有過於密切的軍事與情報合作會危及與美國的關係。報道也談到阿聯酋總統的外交顧問指「我們不會被大國競爭所定義。」



穆罕默德被指在中東更走近俄羅斯和中國一事上發揮領導作用，《華爾街日報》引述一名拜登政府的高級官員指，白宮看到穆罕默德在與中俄關係中取得進展，認為這使阿聯酋與美國關係受損。

消息人士指，美國官員曾向穆罕默德發出警告，指與中國、俄羅斯有過於密切的軍事與情報合作會危及與美國的關係。他又稱穆罕默德最近數月更多地就中俄議題諮詢美國官員，華盛頓與其關係正在改善。

圖為2023年3月24日，美國總統拜登在加拿大渥太華向加拿大議會發表講話時做出手勢。（Reuters）

報道又引述阿聯酋高級官員指，穆罕默德不認為阿聯酋與美國關係密切，與妨礙與中國或俄羅斯的聯繫，反而認為這些聯繫可以幫助華盛頓。

阿聯酋總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）指「我們不會被大國競爭所定義。」

美媒2021年11月曾引述消息報道，美國多個情報機構指控中國秘密在阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）一個港口興建懷疑軍事設施，要求停工，阿聯酋則認為設施是個純粹的商業港口。至2021年12月，美媒傳出阿聯酋停止一項向美國購買F-35戰機計劃的消息。

在2023年，阿聯酋所參與的石油輸出國組織（OPEC）與莫斯科方面宣布石油減產，也引來美方反對。