美國2022年逾10萬人因過量用藥致死　歷來最多

美國疾病控制和預防中心（CDC）5月17日公布初步統計數據顯示，2022年美國因過量用藥導致死亡的人數達10萬9000人，為歷來最多。



數據顯示，2022年美國因過量用藥致死人數達10萬9680人，相比2021年10萬7622人的數據增長約2%，但增速較之前兩年明顯下降。2020年和2021年美國因過量用藥致死人數年增長分別為30%和15%。

據統計，2022年因過量服用以芬太尼為主的鴉片類藥物導致死亡人數約為7萬5000人，較2021年增長4%。因服用可卡因致死人數同比增長11%，因服用冰毒致死人數增長3%。

按照地區來看，23州因過量用藥致死人數出現下降，包括毒品問題「熱點」西維珍尼亞州（West Virginia）等；艾奧瓦州（Iowa）人數未有變化；另有26州人數出現上升，包括東北部的緬因州（Maine）、新罕布什爾州（New Hampshire）以及西部的華盛頓州（Washington）等。

有專家認為，過量用藥致死人數增速放緩意味着社交媒體普及毒品危害、加強對毒癮患者採取治療等措施發揮了作用。也有專家認為，新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情「社交隔離」狀態的結束是使得2022年數據沒有「進一步惡化」的重要因素。但專家同時警告，2018年過量用藥致死人數曾下降4%，但2019年則出現反彈，「不能過於樂觀」。

據美媒報道，近20年來，美國因過量用藥致死人數呈上升趨勢，一開始是由於鴉片類止痛藥，後來是海洛英，到現在主要由非法芬太尼所致。自2000年以來，美國因過量用藥致死總人數已超過100萬人。據《華爾街日報》報道，在過去幾十年間，美國因過量用藥致死人數僅在1990年和2018年出現下降。

本文獲《聯合早報》授權轉載

