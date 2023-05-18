蒙大拿州封殺TikTok？專家：用VPN就可以　TikTok料提法律挑戰

美國蒙大拿州簽署法案，成為全首個州禁止下載使用TikTok。與美國及多國政府禁止公務員使用不同，蒙大拿州的法案是「禁止TikTok在州內營運」，也就是禁止所有人在蒙大拿州使用TikTok。但在實質操作上充滿困難，難以實現。



新法將禁止任何「實體」（應用程式商店或TikTok）開放蒙大拿州用戶下載TikTok的權限，否則每天將會處於1萬美元的罰款。法案除了會要求Google及Apple下架TikTok，也可能要求TikTok停止在蒙大拿州範圍內的運作。限制在2024年1月1日生效，罰款並不適用於一般使用者。

圖為4月26日，在美國加州的TikTok公司大樓。（Reuters）

有網路安全專家表示，要充分執法相當困難。Google或Apple可能會把程式從蒙大拿州下架，但美國沒有像中國那樣的防火長城或監控措施，網路服務供應商也不一定配合，在技術上很難全面封殺TikTok。且在大部分情況下，執行限制應該由服務商，即是由TikTok負責。但即管TikTok實施限制，以封鎖IP方式讓居住蒙大拿州的用戶無法使用TikTok，但用戶還是很容易利用其他方法繞過限制。

電訊研究機構Recon Analytics表示，用戶可以利用VPN簡單繞過限制下載和使用TikTok，也可以用預付卡繞過付費限制，要讓單一地域民眾沒法使用軟件是不可能的事。特別因罰則並不適用於一般用戶，使用者要使用TikTok實質不受限制。

TikTok已表明反對蒙大拿州的決定，發言人在聲明中表示，新法違反了蒙大拿州民的言論自由權：「我們向蒙大拿人保證，他們可以繼續使用TikTok來表達自己，謀生，及尋找社區，因為我們繼續努力捍衛蒙大拿州內外使用者的權利。」

TikTok暫時未就是否提出起訴作出決定，但外界預料TikTok會對州政府提出司法覆核，而這亦相信最終會影響TikTok最終會否在美國遭全面封殺。代表TikTok的貿易團体NetChoice表示，法案涉嫌違反美國憲法第一修正案中褫套公權法案條款，即在未有正式審判就對TikTok實施罰則。