彭博社：TikTok負責美國數據安全主管本月離職

知情人士透露，短片分享應用程式TikTok負責美國數據安全業務的主管埃里克・韓（Eric Han）將於本月離職。



彭博社報道，去年12月，為應對美國政府擔憂的國家安全問題，TikTok將公司的全球信任與安全團隊與其位於美國的信任與安全團隊合併，並任命埃里克・韓領導這支新隊伍。

TikTok因數據安全風險近來在美國遭到巨大阻力，埃里克・韓與一眾高管都致力於說服美國立法者與決策者相信TikTok對於美國用戶的安全性，並避免該應用被美國封禁。

不過，一些與埃里克・韓關係密切的TikTok員工說，他並不中意晉升後的這一職銜，認為安全主管一職如同「毒酒」，表面光鮮，實則很容易成為替罪羊。

網上資料顯示，埃里克・韓2019年4月加入TikTok。他早期在Uber擔任了兩年的創新與實驗主管。2011年至2014年期間，他在Twitter擔任安全政策經理。2016年至2019年，他曾任美國雲基礎架構提供商Digital Ocean的高級信任與安全經理。

TikTok和埃里克・韓本人均尚未就他離職的消息做出回應。

知情人士告訴彭博社，TikTok一直在努力招聘經驗豐富、面向公眾，並願意在反華政客與公司之間斡旋的高管。

3月，新加坡籍的TikTok總裁周受資出席美國眾議院能源和商務委員會的聽證會，引起行業和公眾的巨大關注。