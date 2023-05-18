G7峰會前夕　新華社發表《美國的脅迫外交及其危害》報告

中國官媒新華社5月18日發表《美國的脅迫外交及其危害》報告，批評美方慣於指責別國以大國地位、脅迫政策及經濟脅迫方式要挾他國服從，但美國才是脅迫外交的始作俑者。



七國集團（G7）峰會5月19日起會在日本廣島舉行，多間外媒已指G7的主要聲明將包括特定提到中國的章節，指控中國採取經濟脅迫行為。

新華社18日發表《美國的脅迫外交及其危害》報告，當中分為3個部份，分別指美國的脅迫外交劣跡斑斑、手段繁多及危害全球。

報告指1971年，美國史丹福大學教授亞歷山大·喬治最早提出「脅迫外交」概念，用來概括當時美國對老撾、古巴、越南的政策，且美國從未停止脅迫外交。

報告主張發展中國家是美國濫施脅迫外交的「重災區」，包括古巴、委內瑞拉、朝鮮、伊朗等，又指美國對俄羅斯實施全方位制裁。

報告並批評美國違反公平貿易原則，對華強徵關稅，動用國家力量打壓中國高科技企業，又指「美國打着民主人權的幌子，炒作台灣、香港、新疆等問題，炮製『台北法案』、『香港人權與民主法案』、『維吾爾強迫勞動預防法』等形形色色的涉華議案法案，執意同對華貿易、技術交流問題掛鉤，無理干涉中國內政，並脅迫西方國家同美保持一致。」