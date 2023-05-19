美國大選｜德桑蒂斯：只有我和拜登才能當下任總統　特朗普沒機會

美國共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）預計將在下周，正式宣佈參加2024年總統選舉。據一段電話錄音，德桑蒂斯私下向共和黨的金主表明，前總統特朗普（Donald Trump）無法再次贏得總統選舉。



《紐約時報》報道，指這段錄音截自德桑蒂斯5月18日在共和黨一場活動中。活動是由支持德桑蒂斯的超級政治行動委員會（Super PAC）舉辦。

德桑蒂斯當天下午通過電話，告訴出席這場活動的共和黨大金主和支持者，在明年的總統選舉中，只有三個人具備條件，而他是唯一有能力贏得共和黨黨內初選和全國選舉的人。

這是德桑蒂斯迄今為止，最直接挑明將與特朗普爭奪大位的講話。

德桑蒂斯表示：「目前來看，只有三個人具備條件。那就是拜登、特朗普和我。」

但德桑蒂斯進一步說：「在這三人之中的兩人，有機會成為下一任總統，那就是拜登和我。搖擺州的所有資料顯示，這次選舉對前總統（特朗普）不利，他恐怕無法力挽狂瀾，因為他沒有辦法改變人們對他的看法。」

三名熟悉德桑蒂斯意圖的人士透露，德桑蒂斯預計將在下周正式宣佈參加總統競選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

