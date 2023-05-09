美國佛州7月起禁中國人買地　德桑蒂斯「中國牌」造勢選總統？

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）8日簽署多項法案，正式禁止中國公民在當州購買土地，同時限制可購買土地的面積及位置，擬於7月1日正式實施。這位被視為特朗普在共和黨總統初選中最強的潛在對手，德桑蒂斯或有意藉相關法案，於宣布參與2024年總統大選之前一振聲威，以吸引右翼選民的支持。



據已獲佛州參議院以95︰17票大比數通過的「SB 264法案」，該州將禁止7個國家公民，在當地軍事或關鍵設施方圓10英里範圍內購買農業用地等土地、房屋等不動產和關鍵基礎設施，適用於中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴、委內瑞拉及敍利亞公民，惟當中只有中國公民的置業限制延伸到全州所有範圍。

該法案最新的版本添加了「禁止中華人民共和國（公民及實體）購買或取得物業」一句，定義除了中國官員或中共黨員，還包括中國其他政黨的成員、業務主要在中國、按中國法律成立的機構實體，以及居住地址在中國的非美國公民或合法永久居民。

不過，法案亦留有餘地，上述7國公民若持有特定美國簽證，可容許持有一個物業，惟需向州相關部門登記。

佛州近年成為最受中國人歡迎的置業熱點之一。

佛州近年成為最受中國人歡迎的置業熱點之一。據2021年3月至2022年3月的數字，中國投資者共斥資60億美元在美國購置房地產，其中於佛州投資的金額佔24%，其次是加州的11%及德州的8%。自2010年起，中國相關的個人或實體擁有美國農田增加20多倍，達38.4萬英畝。

SB 264法案早前在州參議會通過時，已有數十名華裔人士在佛羅里達州議會大樓外抗議。投反對票的民主黨籍州議員Fentrice Driskell指法案或違憲，有可能抵觸1968年的「公平住房法」（Fair Housing Act），該法禁止在房屋銷售中基於種族、國籍、宗教或性別的歧視；當地有華人表明考慮聯同當地亞裔人士提告。

法案受到當地不少華裔抗議，並考慮聯同當地亞裔人士一同提告。(網上圖片)

氣球危機凸顯反華擴至地方層面

美國「封殺」中國人在當地購置不動產，主要是始於去年有中資食品製造商在北達科他州購買空軍基地附近一片300多英畝農地建玉米廠，遭州政府以國家安全為由叫停。聯邦政府及多個州份開始注意到中國人大量購買美國農地的情況而進行相關立法，目前已有超過10個州通過或正在審議禁止中國人購買土地法案。而自從年初發生中美「氣球事件」後，美國人對中國人購買土地的疑慮也再被炒熱。

佛州州長德桑蒂斯指，中國在當地大舉囤積土地，不僅對該州不利，「對國家安全是一大威脅，所以要排除中共對美國的威脅」。

美國阿勒格尼學院（Allegheny College）歷史系副教授伍國指出，中美之間政治關係的緊張與不信任，已經波及到一般華人的生活，成為兩強相爭中的無辜受害者。他認為踏入2023年，原本已緊張的中美關係，在氣球危機的同時又遇上圍繞美國房地產限購產生的爭議。限購法案及其衍生的爭議，表明中美關係的緊張已經深入到地方層面，「這對於致力和美國各州在地方層面展開交往的中國外交策略來說，無疑也是一次打擊。」

今年初的氣球事件，令更多的美國人警惕外國人在當地買地置業。

圍繞美國房地產問題的地方立法動議，涉及南達科他州、佛羅里達州、維珍尼亞州和德州，連「藍州」加州似乎也有跟進的意圖。這幾個州分布在美國東西海岸、南方和中西部，地域相當分散，很歸咎於某區域特定的保守政治氛圍所致。

德桑蒂斯為選總統鋪路

是次立法的佛州，其州長德桑蒂斯被視為2024年總統大選中最備受看好的共和黨準參選人，具備充足的實力和資格與前總統特朗普（Donald Trump）「一拗手瓜」；外界亦普遍預期他快將宣布參選。

早前，德桑蒂斯率領一個國際貿易代表團出訪日本、韓國、以色列和英國，為佛州尋找擴展經濟夥伴關係的機會。此外，他近期還前往華盛頓特區、猶他州、愛荷華州、俄亥俄州等多個州份參加各種活動。有分析認為，他是在進行影子競選閃電戰，並通過出訪提升自己的外交資歷，連串的活動已使得特朗普及其團隊感到不安。

明年將是美國總統選舉，佛州法案或會成為選民的考慮因素之一。(Getty)

自從在去年中期選舉中以19%的大幅領先優勢贏德州長連任後，德桑蒂斯就進入了美國全國政治舞台的中心，被認爲是特朗普在共和黨內最強而有力的挑戰者，尤其擅長於文化戰爭，以反覺醒文化（Woke）自居。

據《華爾街日報》上月一項調查顯示，德桑蒂斯從去年12月領先14個百分點降至落後13個百分點，在一場假設的一對一對壘中，他在可能的共和黨初選選民中的支持率為38%，落後於特朗普的51%。

僅是更年輕、體面的特朗普？

自擔任佛州州長以來，德桑蒂斯放下了民粹政客的表演，戴上了認真、務實管治者的面具。舉例，他上任後增加了教師薪金，並推動了州內濕地保育，還間接支持醫用大麻，成為了全國民望最高的州長之一。在新冠疫情來襲之際，德桑蒂斯則走上一條右翼民粹與務實主義之間的路線。他深明自己在全國的名氣，以至個人政治魅力遠不及特朗普，故善用州長身分給予他的權力用「表演性質為主」的政治行動，來爭取特朗普派選民的支持。

德桑蒂斯早前率領一個國際貿易代表團出訪日本等多國，為佛州尋找擴展經濟夥伴關係的機會。

靠文化戰爭「響朵」

在文化戰爭的議題中，德桑蒂斯不僅曾立法禁止學校教授被稱為「批判性種族理論」的種族議題，並禁止學校教授性取向、性別認同相關的話題（即「不說gay法」）；又禁止州退休基金以「環境、社會和管治」（ESG）的考慮作投資。在迪士尼就「不說gay法」發表反對意見之後，他更把握機會取消了該州迪士尼樂園自1967年以來一直享有的「特別地區」地位，引發全國的廣泛討論和關注。此等政治表演皆為德桑蒂斯贏得無數保守派選民的關注和掌聲。

而在最高法院廢除墮胎權憲法保障之前，德桑蒂斯亦趕上了各州共和黨政客立法挑戰憲法的風潮，簽署了當時尚是明顯違憲的懷孕15周墮胎禁令。這禁令遠不如其他共和黨州政府6周禁令般極端，使得德桑蒂斯一方面對保守派選民交了功課，另一方面也避免了讓相關議題成為佛州選戰核心。

縱然德桑蒂斯仍未正式宣布參與共和黨總統初選，惟其支持率僅次於特朗普，這項具爭議的法案隨時會成為影響其政治前途的關鍵，這張「中國牌」或許是他參選前夕的重要造勢策略之一。

無論如何，假如這位佛州州長最終真的能成為共和黨的領頭人，可以預期特朗普式的民粹主義和文化戰爭並不會隨之減少，只是會增添一層務實和克制，以及多一些對政策的關心而已。