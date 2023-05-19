巴赫穆特持續激戰烏軍報捷　瓦格納集團：俄軍正在後撤

烏克蘭官員5月18日表示，烏軍在東部城市巴赫穆特擊退俄軍，成功挺進1公里。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團稱他們仍在控制巴赫穆特並取得進展，但俄軍正在撤退，讓他們部隊側翼失去掩護。



烏克蘭國防副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，俄方在巴赫穆特增加兵力，與烏軍激戰。烏軍成功在北部挺進500米，在南部一些區域挺進1公里。馬里亞爾表示烏軍目前控制了巴赫穆特的西南部，將能達成軍事目的。

基輔連日宣布在巴赫穆特周邊的戰場告捷，但巴赫穆特的攻防戰仍然持續。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團在同日聲稱告捷，創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）聲稱，他的部隊在當地推進了400米，但俄軍已向北撤退近600米，導致瓦格納集團部隊側翼失去掩護。普里戈任認為，守住巴赫穆特很可能是烏克蘭反攻計畫的一環。

各方繼續嘗試斡旋停火，有報道指教宗方濟各（Pope Francis）希望派出個人和平特使，分別與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）會面，據報兩國領袖已同意會見特使。南非總統的非洲國家烏克蘭衝突和平倡議問題代表，亦將於本周末到訪莫斯科。