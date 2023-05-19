巴赫穆特持續激戰烏軍報捷　瓦格納集團：俄軍正在後撤

撰文：歐敬洛
出版：更新：

烏克蘭官員5月18日表示，烏軍在東部城市巴赫穆特擊退俄軍，成功挺進1公里。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團稱他們仍在控制巴赫穆特並取得進展，但俄軍正在撤退，讓他們部隊側翼失去掩護。

烏克蘭國防副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，俄方在巴赫穆特增加兵力，與烏軍激戰。烏軍成功在北部挺進500米，在南部一些區域挺進1公里。馬里亞爾表示烏軍目前控制了巴赫穆特的西南部，將能達成軍事目的。

基輔連日宣布在巴赫穆特周邊的戰場告捷，但巴赫穆特的攻防戰仍然持續。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團在同日聲稱告捷，創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）聲稱，他的部隊在當地推進了400米，但俄軍已向北撤退近600米，導致瓦格納集團部隊側翼失去掩護。普里戈任認為，守住巴赫穆特很可能是烏克蘭反攻計畫的一環。

各方繼續嘗試斡旋停火，有報道指教宗方濟各（Pope Francis）希望派出個人和平特使，分別與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）會面，據報兩國領袖已同意會見特使。南非總統的非洲國家烏克蘭衝突和平倡議問題代表，亦將於本周末到訪莫斯科。

教宗方濟各擬派特使斡旋俄烏戰爭從來反對「北約東擴」的基辛格為何轉軚支持烏克蘭加入北約？李輝訪烏晤澤連斯基等官員　討論政治解決烏克蘭危機和中烏關係中國特別代表李輝據報再加一站　訪問布魯塞爾與歐盟官員會面
俄烏戰爭
俄羅斯
烏克蘭