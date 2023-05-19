教宗方濟各擬派特使斡旋俄烏戰爭

教宗方濟各（Pope Francis）早前表示，梵蒂岡正參與和平任務，試圖結束俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，但未透露更多細節。最新消息指出，教宗方濟各希望派遣個人和平特使，分別與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤，試圖斡旋促成俄烏停火。



路透社5月18日引述宗教新聞網站Il Sismografo報道，派遣和平特使就是方濟各上月30日到訪匈牙利後提到的「任務」。 博洛尼亞總主教祖皮（Matteo Zuppi）計劃前往基輔與蘭澤連斯基會面；梵蒂岡東方教會部門負責人格羅蒂（Claudio Gugerotti）總主教，則前往莫斯科與普京會面。

報道指出，2位總統已同意會見教宗特使，但未援引消息來源或提供細節。路透社表示，暫時無法聯繫到祖皮和格羅蒂核實，但一位重要的外交消息人士表示，目前還沒有「具體」細節。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）拒證實報道內容，但重申梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）最近的說法稱，「現在是主動為烏克蘭創造公正和平的時刻」。

澤連斯基13日曾在梵蒂岡與方濟各會面，但在事後的評論中，似乎已拒絕教宗調解的可能性。澤連斯基當時稱，「我們不需要調解人，我們需要公正的和平。普京只會殺人，我們不需要與他進行調解。」

已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）也曾在 2003 年派遣高級代表前往華府和巴格達，試圖阻止伊拉克戰爭的爆發，但沒有成功。