阿盟峰會｜敘利亞總統巴沙爾發言暗批土耳其

阿拉伯國家聯盟（Arab League）峰會5月19日在沙特阿拉伯舉行，被孤立多年的敘利亞再次與會成為焦點，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）形容是歷史時刻，而他在發言期間，亦似乎將矛頭指向土耳其。



半島電視台（Al-jazeera）報道，巴沙爾在阿拉伯國家聯盟峰會上發言，是該國在2011年爆發內戰及暫停會籍以來的首次。他指希望今次象徵阿拉伯行動在團結、區內和平、發展和繁榮等展開新一頁。

巴沙爾亦強調，敘利亞有意一直成為阿拉伯世界的一部分，同時重申不應干預阿拉伯國家之間的內政，指內部問題應交由民眾管理。

他在發言時似乎抨擊土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），稱留意到奧斯曼帝國（Ottoman）擴張主義思想的危險，形容它受到敘利亞及多個阿拉伯國家視為敵對的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的影響。埃爾多安本身支持敘利亞叛軍，並派兵到敘利亞北部。

對於阿拉伯聯盟再次接受敘利亞，有流亡海外的敘利亞人向路透社稱不意外，稱阿拉伯國家聯盟是阿拉伯之春以前的象徵。不過亦有聲音憂慮，敘利亞難民從此可能更難回家，沙特強調，聯盟都有意安排這些難民回國，因此會與聯合國及西方夥伴合作。