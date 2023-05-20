澤連斯基乘法國政府飛機抵廣島　21日出席兩場G7會議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5月20日乘坐法國政府飛機抵達日本廣島，他發文指此行是「與烏克蘭夥伴、朋友的重要會議」。



澤連斯基在Twitter發文表示，「日本。七國集團。與烏克蘭夥伴、朋友的重要會議。安全和加強合作是為了我們的勝利。和平將在今天變得更近。」

據日媒指，澤連斯基21日會參與兩場會議，第一場是G7成員參與，聚焦討論烏克蘭問題，第二場則包括其他受邀國家的領袖，重點討論和平與穩定。

澤連斯基也會與日本首相岸田文雄場邊會晤。

據美媒彭博社19日指，澤連斯基此行一個主要目標就是與巴西和印度等國家的領導人面對面交談，這些國家都對俄羅斯入侵烏克蘭採取了中立立場。

報道指，澤連斯基特別希望與印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會面。

在抵達日本前，澤連斯基5月19日在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）出席阿拉伯國家聯盟峰會，他在會上呼籲各國支持烏克蘭提出的和平方案。

沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）則談到沙特準備好調解俄烏問題。