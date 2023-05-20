G7峰會｜中國外交部：執意操弄涉華議題　向主辦方日本提嚴正交涉

七國集團（G7）峰會5月19日起在日本廣島一連三天舉行，中國外交部發言人20日表示，G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。



中國外交部發布《外交部發言人就七國集團廣島峰會炒作涉華議題答記者問》，指七國集團嘴上唱着「邁向和平、穩定、繁榮世界」的高調，但做的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事情，認為這種做法毫無國際信用可言。

發言人又指香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，中國堅決反對任何外部勢力打著「人權」幌子對此橫加干涉。

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外交部發言人就七國集團廣島峰會炒作涉華議題答記者問（全文）

問：據報道，七國集團廣島峰會發表聯合聲明等文件，炒作涉華議題，妄談台海局勢，對東海、南海、涉港、涉疆、涉藏等問題和中國核力量說三道四，稱反對單方面改變現狀，並以所謂「經濟脅迫」影射中國。中方對此有何評論？

答：七國集團嘴上唱著「邁向和平、穩定、繁榮世界」的高調，幹的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事情，這種做法毫無國際信用可言。七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。七國集團口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對「台獨」，這實質是對「台獨」勢力的縱容支持，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，中國堅決反對任何外部勢力打著“人權”幌子對此橫加干涉。七國集團應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣跡。

中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。當前東海、南海局勢總體保持穩定，相關國家應切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止利用涉海問題挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。

對於所謂「經濟脅迫」，美國大搞單邊制裁、「脫鉤斷鍊」，才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」。我們奉勸七國集團不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。

中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平。中國是五個核武器國家中唯一作出上述承諾的國家。中國的立場光明正大、坦坦蕩盪，不容歪曲抹黑。

我要強調，中方作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，決不接受少數國家炮製的「家法幫規」。國際社會不接受七國集團主導的、以意識形態和價值觀劃線的「西方規則」，更不接受服務於「美國第一」和少數國家既得利益的「小圈子規則」。七國集團應當反躬自省，改弦更張。

我還要指出，西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返了。我們敦促七國集團成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題上來，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路上來。