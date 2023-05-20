G7廣島峰會｜印度莫迪晤澤連斯基：明確支持以對話及外交尋找前路

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5月20日乘坐法國政府飛機抵達日本廣島，以出席七國集團（G7）峰會。他與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會面，最新又會晤印度總理莫迪（Narendra Modi）。



印度總理莫迪在Twitter發文表示，他在G7廣島峰會期間與澤連斯基舉行會談，並在帖文發布了兩人握手的照片。

莫迪之後又指，他向澤連斯基「表達了我們明確支持通過對話與外交尋找前進道路，我們將繼續向烏克蘭人提供人道主義援助。」

澤連斯基則表示，他邀請莫迪加入烏克蘭提出的和平方案。他又指兩人談到了有關烏克蘭在解除地雷、設流動醫院方面的需要。

在俄烏戰爭爆發後，澤連斯基提出烏克蘭的10點和平方案，呼籲多國支持。

美媒：澤連斯基最想見兩人

據美媒彭博社19日指，澤連斯基此行一個主要目標就是與巴西和印度等國家的領導人面對面交談，這些國家都對俄羅斯入侵烏克蘭採取了中立立場。

報道指，澤連斯基特別希望與印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會面。

澤連斯基晤多國領袖

澤連斯基20日也在G7峰會場邊與英國首相辛偉誠會晤，並與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）見面。

澤連斯基20日在Twitter發文表示，「日本。七國集團。與烏克蘭夥伴、朋友的重要會議。安全和加強合作是為了我們的勝利。和平將在今天變得更近。」

據日媒指，澤連斯基21日會參與兩場會議，第一場是G7成員參與，聚焦討論烏克蘭問題，第二場則包括其他受邀國家的領袖，重點討論和平與穩定。

澤連斯基也會分別與美國總統拜登及日本首相岸田文雄場邊會晤。

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在抵達日本前，澤連斯基5月19日在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）出席阿拉伯國家聯盟峰會，他在會上呼籲各國支持烏克蘭提出的和平方案。

沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）則談到沙特準備好調解俄烏問題。