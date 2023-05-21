WHO警告：慢性病傷害巨大且不斷增加

世界衛生組織（WHO）發布的2023年《世界衛生統計》報告指出，近年來關鍵健康指標的進展停滯不前，報告還提醒人們注意非傳染性疾病和氣候變化日益嚴重的威脅。



世界衛生組織星期五（5月19日）發布的這份數據截至2022年的報告強調，與2000年至2015年的趨勢相比，近年來關鍵健康指標的進展停滯不前。報告呼籲各國進行協調，加強應對措施。

聯合國新聞中心指，報告記錄新冠疫情對全球健康造成損失的最新數據，這些損失導致可持續發展目標的進展持續下降。2020年至2021年間，新冠在全球造成3.368億年的生命損失，這相當於每多一人死亡，平均損失22年的生命。

自2000年以來，孕產婦和兒童的死亡人數分別下降了三分之一和二分之一。愛滋病、結核病和瘧疾等傳染病的發病率也有所下降，因非傳染性疾病和受傷而過早死亡的風險也有所降低。這些進展使全球預期壽命從2000年的67歲增加到2019年的73歲。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「報告就非傳染性疾病的威脅發出了嚴峻的訊息，這些疾病對生命、生計、衛生系統、社區、經濟和社會造成了巨大且日益嚴重的損失。該報告呼籲各國大幅增加對健康與衛生系統的投資，以重回實現可持續發展目標的軌道。」

數據顯示，儘管總體健康狀況有所改善，但非傳染性疾病每年造成的死亡比例一直在增長，目前每年因疾病死亡的人中有近四分之三是由於非傳染性疾病導致。

如果這種趨勢持續下去，預計到本世紀中葉，非傳染性疾病將佔每年9,000萬死亡人數的86%左右，即其中7,700萬的死亡將歸因於非傳染性疾病。自2019年以來，絕對數字增加了近90%。

儘管吸煙、飲酒、暴力、不安全的水和衛生設施以及兒童發育遲緩方面的健康風險有所減少，但進展仍不足，空氣污染等問題的風險仍然很高。正在上升的肥胖的患病率沒有逆轉的跡象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

