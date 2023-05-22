印尼巫師詐騙案猖狂　甚至殺人掩蓋罪行

在回教徒佔多數的印尼，近10％的人口生活在貧困線以下，一些人視巫師為傳統醫師。有些巫師聲稱懂得通靈，可以將小額投資變成巨額財富。這些騙局在印尼社交媒體廣泛流傳。



在回教徒佔多數的印尼，近10％的人口生活在貧困線以下，一些人視巫師為傳統醫師。有些巫師聲稱懂得通靈，可以將小額投資變成巨額財富。

在杜拜當家庭幫傭的印度尼西亞女子阿斯倫2019年經朋友介紹認識了一名巫師，誤信對方能把她的微薄收入變成巨額財富。2022年她回到家鄉，才赫然發現對方捲走了自己的血汗錢。

這些騙局在印尼社交媒體廣泛流傳。據法媒統計，印尼Facebook24個巫師投資計劃，截至這個星期已吸引140多萬次瀏覽量。其中一個貼文聲稱可以幫助人們增加投資，而且不違反宗教教義。

印尼女子Aslem遭遇的巫師詐騙案並非單一事件。警方4月才逮捕一名涉嫌犯下類似騙案的巫師疑犯Slamet Tohari。圖為Slamet Tohari被捕的情景，他被警方發現家中埋有多具屍體。（Twitter@rheytah）

阿斯倫就是誤信這類巫師，三年來給對方轉賬288,000,000印尼盾（約15萬港元），還以為回到家鄉就能拿回100倍的財富。

印尼警方今年1月逮捕3名嫌犯，他們不僅欺騙在海外當幫傭的印尼婦女，還殺害向他們追討金錢的受害人。主謀沃翁甚至殺害妻子和繼子女，以掩蓋惡行。警方說，嫌犯原本計劃去年底毒殺阿斯倫。

巫師嫌犯住家周圍挖出至少12具遺體

今年4月，警方又逮捕另一名涉嫌類似騙案的巫師嫌犯，並在他住家周圍挖出至少12具遺體。警方說，由於接獲28人失蹤的報案，因此估計還有更多人受害。

被騙超過1億印尼盾的受害者嫩哈娜說：「我很震驚。一個人怎麼能如此邪惡地欺騙我們辛辛苦苦賺來的錢？這就像一場噩夢。人們不斷說我很愚蠢，很魯莽，但我從未料到會發生這種事。」

嫩哈娜也許可以慶幸的是，她回到家鄉時因為下大雨，沒有去找巫師對峙，可能因此逃過一劫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

