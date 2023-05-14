日本東京夜店稱¥5000任飲其實劏客　台男一晚被氹花逾萬元

日本東京新宿，特別是歌舞伎町一帶，是相當有名的聲色場所。然而這種地方出入複雜，如果在不瞭解的情況下光顧，很有可能會被當肥羊敲竹槓，造成荷包損失慘重，也確實引起了不少糾紛。



根據日本媒體「MINKABU」報道，今年新宿警察署在1、2月期間，受理到的「剝皮店」相關糾紛高達110件，受害總額達到5900萬日圓（約相當於港幣341萬元）。而其中有九成的案件，又與交友軟體有關。

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一位受害男大學生指出，他在交友軟體上預見一為20出頭的女性，兩人約在新宿站碰面，並且一起到歌舞伎町的店家內小酌。接着女方說，她有認識的人在經營酒吧，於是又把男大生帶到該店家消費。

該酒吧雖然有2小時5000日幣（約相當於港幣290元）喝到飽的消費菜單，但在女方和店員的慫恿下分散了他的注意力，結果讓男大生不知不覺點了很多喝到飽以外的飲料。等到最後結帳時，才發現消費金額高達21萬日幣（約相當於港幣1萬2千元）。

而像這種狀況不只在新宿，其他鬧區也常發生。甚至還有店家雇用外籍人士服務及攬客，都會讓那些人自稱是「台灣來的」，利用台日友好放鬆客人戒心，但實情常常並非如此。一般人在造訪這些聲色場所時，或者碰到不知名人士搭訕時，都必須提高警覺，以免成了業者眼中的肥羊。

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