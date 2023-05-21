中國快時尚巨頭SHEIN融資20億美元　估值下降三分之一

美國媒體引述知情人士透露，快時尚巨頭希音（SHEIN）在最新一輪融資中籌集了20億美元（約156億港元），估值為660億美元，較一年前估值下降約三分之一。



據《華爾街日報》報道，希音成立於中國，目前總部設在新加坡。在科技公司股價下跌後，該公司估值也隨之下調。希音還面臨來自美國國會議員針對其勞工和環境問題越來越強烈的質疑。

上述知情人士稱，希音去年創造收入230億美元，接近歐洲競爭對手H&M以及Zara母公司Inditex的收入水平。希音去年淨利潤為8億美元。知情人士說，希音將今年的收入目標定為增長40%。

最新一輪融資在上週完成，相比新的估值，希音一年前在上一輪融資中獲得的估值為1000億美元，超過H&M和Inditex的市值之和。當時許多科技公司現金充盈，投資者們押注在純線上零售商希音上市時可以獲利套現。

但由於科技行業發展速度放緩，並導致裁員、項目擱淺和對壓縮成本的重新關注，科技股面臨沉重拋壓。今年，隨着投資者的注意力轉向了美國銀行業的動盪，一些科技股開始反彈，但科技公司的估值仍遠低於2022年年初。

在希音的最新一輪融資中，紅杉資本、泛大西洋投資集團和阿聯酋主權財富基金Mubadala共同領投。紅杉資本和泛大西洋投資集團都參與了希音的前幾輪融資。上述知情人士說，參與了上一輪融資的投資者此次被分配了更多股份以保持其持股規模。

一些現有投資者告訴《華爾街日報》，估值下降為希音上市時提高市值留出了餘地。由於該公司面臨的監管壓力越來越大，首次公開募股（IPO）的難度也愈來愈高。

本文獲《聯合早報》授權轉載

