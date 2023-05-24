美國債務上限危機燒到埋身　拜登「拆彈」可引憲法第14條修正案？

美國面對債務上限危機，6月1日是「硬死線」，惟白宮與包括眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在內的國會領袖談判陷入僵局，美國以至全球市場或將為之動盪。總統拜登（Joe Biden）稱可動用一張「王牌」應對，但這不無障礙。



拜登5月21日稱相信他有合法權利援引憲法第14條修正案來繞過國會，直接提高聯邦政府債務上限。但他可能會面臨一些問題。

美國政府可借款的金額受國會限制，一旦借款金額達到上限，而國會未能提高或暫停債務上限，政府就不能透過發行更多債券來取得資金。這會導致政府無法支付賬單，構成債務違約。

拜登若援引憲法第14條修正案來嘗試解決債務上限危機，可能會引起法律訴訟。以下是關於這種做法的資料：

● 第14條修正案是什麼？

美國憲法第14條修正案第4節訂明：「對於法律批准的合眾國公共債務，包括因支付平定作亂或反叛有功人員的年金而產生的債務，其效力不得有所懷疑。」

美國《政治報》（Politico）5月19日稱，很多法律學者指這條款適用於債務上限。報道指，法律專家稱這條款容許財政部在債務超出限額的情況下繼續借錢，而美國政府未能支付是違憲。

拜登可能會援引憲法第14條修正案，宣布債務上限違憲，因此華府不應遵循這規定。美國財長耶倫（Janet Yellen）其後會繼續發行國債。包括共和黨人在內的持反對意見人士或會對政府發行的債券提出訴訟。

美國國會：圖為2022年3月1日，美國總統拜登在國會發表國情咨文演說。（Reuters）

會遇到的困難

耶倫多次警告，政府最快6月1日耗盡現金，可能不能支付所有賬單。拜登5月21日稱，根據這個期限，他即使想引用憲法第14條修正案也不夠時間。

除此之外，他也會面對法律問題。美國新聞網站Vox於5月11日稱，即使有非常有力的法律論點指債務上限違反憲法第14條修正案，但這些論點從沒經過驗證，而且從來沒法院裁定債務上限是否違憲。

最高法院只在1935年的「佩里訴美國案」（Perry v. United States）中解釋過憲法第14條修正案第4節，但沒回答國會規定的債務上限是否有效。

美國經濟：圖為2021年4月29日，美國紐約證券交易所。（Reuters）

市場反應

債務違約可能會引發7種災難式後果，包括股巿崩潰、突如其來的經濟衰退、政府停擺、社會保障以及醫療保險服務暫停、美國借貸成本飆升、經濟問題蔓延至全球、美元下跌。

路透社5月21日稱，若拜登援引憲法第14條修正案來嘗試解決危機，或可避免這些有機會即時發生的大災難。報道指，但這做法可能會引起法律問題，投資者可能會受驚，他們或會因為風險增加而要求提高利率。美國新聞網站Vox於5月11日亦稱，耶倫可能因此須以高於平常的利率發行債券。