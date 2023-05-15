美國債務違約的七種災難性後果｜新聞背後

美國國會兩黨就提高債務上限問題仍未達成共識，若僵局持續，美國最早或在6月1日出現史上首次債務違約，對經濟造成災難性影響，更可引發全球經濟下滑。總統拜登指將在本周二與國會領導人就該問題進行再度磋商。



國會共和黨人希望在提高債務上限的同時削減政府開支，但民主黨則認為應無條件提高債務上限，拒絕共和黨將債務上限當成「人質」，雙方因此僵持不下，拜登昨日（14日）表示對達成協議持樂觀態度，有熟悉談判的消息人士指，談判正見雛形，但雙方不太可能在拜登下周出席七國集團（G7）峰會前達成。

經濟學專家們強調，債務違約所可能造成的後果將很難預測，但潛在的一些災難性結果格外令專家憂慮。

股巿崩潰

隨着利率上升，投資者會將資金撤出金融市場，從股市、短期債券及貨幣市場基金套現，確保有充裕的現金應對；一旦市場出現對更廣泛的經濟衰退的預期，股巿可能出現暴跌。穆迪分析公司估計，美股可能下跌約五分之一，抹去10萬億美元的家庭財富，並摧毀數百萬美國人的退休賬戶。白宮估計跌幅可能近45%。46萬億美元的美國債券市場也將顫抖，因為現有國債的價值因新國債的更高收益率而崩潰。

突如其來的經濟衰退

隨着股巿暴跌，美國家庭的財富價值也將隨之下跌，並影響消費及商業活動。此外，利率飆升之下民眾將很難貸款、做生意，有房地產業報告指，抵押貸款利率可超過8%，並使住房銷售量下降23%。財政部2013 年的一份報告顯示，2011年的債務上限僵局導致美國家庭總財富減少 2.4 萬億美元。

美國債務問題成為在日本新潟舉行的G7財長會議焦點。美國財長耶倫再次指出必須提高債務上限。（Reuters）

政府停擺

由於國會無法批准新的支出，政府人員可能進入休假，個別重要崗位人員則無薪工作，一般可在事後獲得補償。但預算分析師指出，由於政府無法支付的具體款項無法預測，各部門難以進行協調安排。

社會保障和醫療保險服務暫停

政府可能無法支付社會保險金、醫療保險、食品券等各類社會保障費用，這些社會保障將影響數千萬美國家庭。今年聯邦政府預期社會保障支出約為6萬億美元，相當於每天160億美元的支出。

美國借貸成本飆升

經濟學家說，美國幾十年來在借貸方面享受的優惠可能一去不復返。由於美國政府借款信貸風險較低，長期以來人們其借貸成本較低，布魯金斯學會的一項估計，突破債務上限可能在未來十年使聯邦借貸成本增加7500億美元。

經濟問題蔓延至全球

債務違約還將使得各國購買的美國債券的價值下跌，造成許多國家的財務儲備減少。

經濟學家擔心，這將使斯里蘭卡和巴基斯坦等面臨債務危機的國家問題惡化，進而造成全球地緣政治不穩定。

美元下跌

隨着世界經濟開始擺脫對美元的依賴，專家說，違約揭示的該國內部政治功能障礙，可能進一步損害美元的地位。